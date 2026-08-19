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Cronaca / Bergamo Città Mercoledì 19 Agosto 2026

Ex Globe, in autunno al via la gestione Costez

IN PIAZZA DANTE. Nuova vita allo spazio del centro piacentiniano con gli imprenditori Paolo e Francesco Battaglia.

Lettura meno di un minuto.
Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari Collaboratore

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Ex Globe, in autunno al via la gestione Costez
L’ingresso del locale ex Globe
(Foto di Bedolis)

Bisognerà attendere ancora qualche settimana per poter entrare nel locale a gestione Costez, che aprirà i battenti proprio in centro a Bergamo. L’ex Balzer Globe, chiuso a fine aprile del 2025, dopo meno di due anni dalla sua inaugurazione, è vicino infatti a inaugurare la sua nuova «vita», accompagnata da tanti appuntamenti da qui ai prossimi mesi.

Gli imprenditori Paolo e Francesco Battaglia, già presenti con altre attività di pubblici esercizi nel bresciano - dalla Franciacorta a Ponte di Legno - hanno scelto il capoluogo orobico per una nuova sfida imprenditoriale (di cui stanno svelando qualche piccolo dettaglio sui social). Per ora, però, nome e data di apertura sono ancora top secret, ma fa parte del gioco creare l’attesa per i futuri avventori.

Il recupero dell’ex Diurno

L’esperienza del Globe, che nei progetti iniziali puntava a coinvolgere diversi target per far vivere il nuovo spazio ipogeo, non ha purtroppo dato i frutti sperati. La proprietà, rappresentata dalle famiglie Cividini e Previtali, guarda ora al nuovo corso con l’obiettivo di rilanciare un locale che si trova nel pieno centro piacentiniano.

Il nuovo spazio è nato dopo lunghi lavori certosini, portati avanti per mesi nel recupero dell’ex Diurno e che nel contempo hanno visto nascere anche la nuova piazza Dante con la grande «bocca» e l’elegante scalinata che conduce proprio all’ingresso del locale. Ora si guarda avanti e per l’autunno è prevista l’inaugurazione del nuovo format che offrirà servizi, divertimento, lifestyle, oltre alla parte di cucina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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