Ex Reggiani, spunta l’ipotesi Ingegneria. «Non smobiliteremo il polo di Dalmine»

«Un fulmine a ciel sereno». Così, dopo le indiscrezioni delle ultime ore, il possibile trasferimento della facoltà di ingegneria da Dalmine all’area dell’ex Reggiani (per un investimento stimato di circa 70 milioni di euro ), è piombato al centro del dibattito sul futuro dell’università, ma anche della città, trattandosi di uno dei pochi grandi complessi ancora da recuperare all’interno della circonvallazione. E non c’è altro modo per descrivere la reazione, in primis di Regione Lombardia e del Comune di Dalmine, sul progetto di recupero del vecchio edificio industriale.