Ex Sace, più tempo per le bonifiche: «Ma nel 2027 i lavori per le torri»

Sta durando un po’ più del previsto l’indagine sullo «stato di salute» del terreno dell’area della ex Sace. Ma da parte dell’operatore, che in via Baioni avvierà un piano attuativo rimasto al palo per 20 anni, c’è tutta la volontà di avviare il cantiere nei primi mesi del 2027, quando le operazioni di bonifica (prassi prevista dalle normative) saranno concluse.

«Uno scavo è già pronto, grazie alla piena collaborazione con Arpa Lombardia, Ats e con il Comune stiamo procedendo abbastanza bene – spiega Giuseppe Amico, amministratore unico della World Building, società promotrice dell’intervento –. Non è scontato per queste procedure. I campioni vengono prelevati e fatti analizzare. Contiamo di ritirare i titoli edilizi entro la fine dell’anno, stiamo procedendo in maniera positiva».

Le demolizioni si sono concluse, portate avanti a spron battuto. L’ultimo passaggio necessario prima di dare il via alle nuove costruzioni sono le operazioni di bonifica. Poi il progetto residenziale «Tower Baioni», nel quartiere di Conca Fiorita, potrà prendere forma.

La riqualificazione

Sulle aree dove un tempo c’erano insediamenti produttivi sorgeranno sei palazzine tra i 5 e i 7 piani, il recupero di un edificio esistente da destinare all’edilizia convenzionata: in tutto 13.600 metri quadri di costruito (su un’area da oltre 20mila, con superficie costruita pari a 25mila metri quadri), il 30% in meno rispetto alle vecchie convenzioni che ipotizzavano torri di 13 piani.

Il risvolto pubblico è pari a 4,5 milioni di euro tra opere pubbliche e monetizzazioni (di cui solo 1,4 milioni al tema della casa e 600mila monetizzati).

L’intervento è atteso dal quartiere che per anni ha convissuto con gli edifici fatiscenti che un tempo ospitavano il sito produttivo dell’ex Sace, diventati rifugio per senza fissa dimora, una situazione degenerata con un accoltellamento nel maggio 2024 per questioni legate allo spaccio e alla microcriminalità.

Nuovi spazi per la città

È proprio in virtù del contesto a rischio degrado che il Comune ha concesso una superficie extra (per le parti interrate, destinate ai laboratori della confinante Abb Sace), come avvenuto per un altro piano urbanistico a pochi passi dalla stazione degli autobus, in via Foro Boario, dove per una nuova palazzina, demolita e ricostruita, è stato previsto un piano in più.

L’operazione, la prima gestita secondo i principi del nuovo Pgt (nonché la prima trasformazione urbanistica presentata dalla Giunta Carnevali a pochi mesi dal suo insediamento, era l’ottobre 2024) porta con sé dei risvolti pubblici, con nuovi spazi aperti alla città, connotati dall’apporto del verde.

Sarà realizzata una piazza di 1.500 metri quadri con affaccio su via Pinetti che ospiterà un edificio di circa 150 metri quadri, futura sala civica, una piazza-giardino al centro del comparto di 1.800 metri quadri con uno spazio commerciale di 80 mq, 8mila metri quadri di verde, camminamenti pubblici e viali alberati e 75 parcheggi su strada.

Le prossime tappe

«Per fine anno contiamo di ritirare i permessi di costruire relativi alle opere pubbliche e alle sei torri residenziali che andremo a realizzare, il cantiere inizierà nei primi mesi del 2027, in maniera definitiva», detta le prossime tappe Giuseppe Amico.