Ex Sace, è partita la demolizione in via Baioni: ecco il video - Le foto

Le pinze dei mezzi meccanici fanno a pezzi gli edifici dell’ex Sace. Il vecchio polo industriale di via Baioni si sta trasformando pian piano in una distesa di macerie, sotto l’azione delle ruspe dell’impresa Milesi Sergio di Gorlago. Il programma di demolizioni del comparto, iniziate a settembre, prosegue a vista: le macchine hanno «mangiato» la parte di edifici adibiti a uffici che affacciano sul Campo Utili. La prossima settimana sarà invece la volta delle ali laterali del complesso, poi toccherà alla grande struttura centrale. La previsione, stando al cronoprogramma, è di concludere gli abbattimenti entro la fine dell’anno.