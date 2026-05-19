«Facoltà di Medicina a Bergamo non più rinviabile per affrontare le sfide demografiche»

«Costruire un’offerta accademica più ampia e moderna, capace di investire non solo sulla formazione medica, ma anche sulle professioni sanitarie, a partire da quella infermieristica». È l’esortazione del coordinamento territoriale della Uil Bergamo, messo nero su bianco in un documento dedicato «alla sfida che Bergamo non può più rimandare». Una partita che si gioca su temi complessi ma irrinunciabili: «Sanità, longevità e carenza di personale». E, per il sindacato, una delle possibili risposte è nel potenziamento della formazione: «Il tema dell’istituzione di un indirizzo universitario di Medicina sul territorio bergamasco non può più essere rinviato».

La posizione della Uil Bergamo, tramite il coordinatore territoriale Pasquale Papaianni, parte da un respiro più ampio rispetto allo scenario locale e poggia sulla forza dei numeri. A inizio maggio, infatti, al Cnel – il Consiglio nazionale per l’economia e il lavoro – è stato presentato il report dell’Ocse sulla sanità in Italia, dedicato a fare il punto sul sistema sanitario anche in ottica comparata con gli altri Paesi a economia più avanzata. Risultato? «Una fotografia fatta di luci e ombre», la definisce la Uil: «Da una parte emerge un dato estremamente positivo: nel 2024 l’aspettativa di vita nel nostro Paese ha raggiunto il livello record di 84,1 anni, il valore più alto in Europa insieme alla Svezia. Un risultato che conferma la qualità complessiva del nostro sistema sanitario e della professionalità di chi vi opera quotidianamente. Dall’altra parte, però, emergono criticità profonde che non possono essere ignorate. La spesa sanitaria italiana si ferma all’8,4% del Pil, ben al di sotto della media europea, con una spesa pubblica inferiore del 27% rispetto agli altri Paesi dell’Unione europea. Un dato che inevitabilmente si riflette sui territori, sulla tenuta dei servizi e soprattutto sulla carenza di personale sanitario».

«La riduzione dei medici di medicina generale, la crescente difficoltà nel reperire personale sanitario e le liste d’attesa sempre più lunghe rappresentano segnali concreti di un sistema che necessita di investimenti strutturali e di una programmazione seria»

Le proiezioni locali

Dal piano internazionale e nazionale, la riflessione si proietta anche su scala orobica: «Bergamo vive pienamente questa situazione. La riduzione dei medici di medicina generale, la crescente difficoltà nel reperire personale sanitario e le liste d’attesa sempre più lunghe rappresentano segnali concreti di un sistema che necessita di investimenti strutturali e di una programmazione seria», si legge nella presa di posizione della Uil, e «per questo motivo appare sempre più necessario aprire una riflessione sul futuro della formazione sanitaria nel nostro territorio».