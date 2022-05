Falcone e Borsellino, trent’anni dopo. A Bergamo una serie di eventi per ricordarli

Lunedì 23 maggio cade il 30° anniversario della strage di Capaci in cui persero la vita il magistrato Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro, e anche Bergamo si ferma per ricordare il primo di quei 58 giorni che sconvolsero l’Italia, fino all’eccidio di via D’Amelio in cui il 19 luglio del 1992 caddero Paolo Borsellino e gli agenti Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina.