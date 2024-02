Falsi lavoratori esterni alle aziende, frode da 7 milioni nella logistica

C’è anche un’azienda di Bergamo tra quelle coinvolte in un’indagine della Guardia di Finanza di Treviso per frode fiscale e somministrazione fraudolenta di manodopera nel settore della logistica. Le Fiamme Gialle della città veneta, che hanno iniziato a indagare due anni fa partendo da una cooperativa trevigiana, hanno scoperto falsi contratti d’appalto per 7 milioni di euro, utilizzati per mascherare esternalizzazioni di maestranze illegali. Dodici imprenditori, tra cui il titolare dell’azienda di Bergamo – incensurato – sono stati denunciati per emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e per il reato di somministrazione fraudolenta di manovalanza.