Falsi pastori per avere contributi europei, danni per quattro milioni. Scoperte 88 aziende agricole, anche in Bergamasca

Sono 88 aziende agricole che, stando agli accertamenti della Guardia di Finanza, avevano presentato domande di aiuto con dati falsi. Le aziende agricole, per ottenere i contributi, avevano indicato nelle domande una serie di pascolatori «per conto terzi»: pastori che impiegano il proprio bestiame su terreni montani non di loro proprietà per conto di altre aziende agricole. Nelle indagini i militari della Guardia di Finanza avevano sentito i pascolatori i quali avevano raccontato di non aver mai portato i propri animali nei terreni indicati nelle domande, né di conoscere le aziende agricole.