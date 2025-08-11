Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 11 Agosto 2025

Fede, comunità e musica sacra: al via le celebrazioni per l’Assunta

IL PROGRAMMA. Da martedì 12 agosto a giovedì 14 agosto il Triduo in Basilica.Venerdì alle 11 il Vescovo presidierà la Messa solenne.

Monica Gherardi
Monica Gherardi

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Venerdì in Cattedrale la Messa solenne con il Vescovo
Venerdì in Cattedrale la Messa solenne con il Vescovo

Bergamo si prepara alla celebrazione della solennità dell’Assunzione di Maria a cui è dedicata la Basilica che sorge nel cuore di Città Alta. Alle celebrazioni religiose si accosterà la musica sacra a cura della Cappella musicale della Basilica, in un connubio di preghiera, arte e fede per valorizzare la festa mariana particolarmente cara alla comunità bergamasca.

La veglia al buio

Da martedì 12 a giovedì 14 agosto nella Basilica di Santa Maria Maggiore è in programma il Triduo di preparazione con la recita del Rosario alle 9,30 a cui seguirà la Messa alle 10. Giovedì 14, vigilia della festa di Santa Maria Assunta, sarà celebrata una veglia di preghiera che si aprirà nel buio che sarà gradualmente illuminato dall’accensione delle luci della Basilica e delle candele fra le mani dei fedeli. La Veglia vedrà la recita dell’Ufficio delle Letture, i Cantici vigilari, il canto del Vangelo, l’omelia e il canto del Te Deum.

La Messa con il Vescovo

Venerdì 15 alle 11 sarà il Vescovo Francesco Beschi a presiedere la solenne celebrazione eucaristica con la presenza del Capitolo della Cattedrale. A questa celebrazione il Vescovo ha concesso carattere giubilare, unendo la possibilità di lucrare l’indulgenza plenaria legata al Giubileo. La Messa sarà accompagnata dal canto della Cappella musicale della Basilica diretta da Cristian Gentilini, con Roberto Mucci all’organo. Per quanto riguarda l’«Ordinarium Missae» la Cappella musicale eseguirà la «Missa cum iubilo» del compositore e cardinale Domenico Bartolucci, nato nel 1917 e scomparso nel 2013. È stato figura di riferimento della musica liturgica del Novecento e fu Maestro della Cappella Sistina. La scelta di questo repertorio intende rappresentare un ponte ideale tra la grande tradizione romana e la sensibilità contemporanea, tra la melodia gregoriana affidata all’assemblea e la polifonia offerta dalle voci della Cappella musicale.

Un percorso in musica

La celebrazione sarà arricchita anche da un affascinante percorso attraverso la musica rinascimentale europea con tre brani che esprimono i contenuti della festa e la devozione mariana attraverso stili di diversa provenienza geografica. L’ingresso dei concelebranti sarà accompagnato da «Signum magnum» del compositore fiammingo Heinrich Isaac, per l’Offertorio è stato scelto «Assumpta est» dell’italiano Sigismondo d’India e per il momento della Comunione «Optimam partem elegit» dell’inglese William Byrd. Alla celebrazione parteciperanno le autorità cittadine e i membri del Consiglio della Fondazione Mia a cui sono affidati il governo e l’amministrazione della Basilica. Nel pomeriggio di venerdì alle 17,30 è prevista la recita del Rosario meditato e alle 18 la Messa celebrata dal Priore don Gilberto Sessantini. Nel giorno della Solennità la Basilica sarà rivestita e festa e sulla parete occidentale sarà possibile ammirare l’arazzo – appartenente al ciclo fiorentino del XV secolo dedicato alla vita di Maria - raffigurante l’Assunzione, che viene esposto esclusivamente in questa occasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
musica
Religioni, Fedi
Evento religioso
Riti
Arte, cultura, intrattenimento
Francesco Beschi
Gilberto Sessantini
Monica Gherardi
William Byrd
Maria Assunta Santa
Roberto Mucci
Fondazione Mia