Fermata sulla moto ma è senza patente: tenta di corrompere i carabinieri con 100 euro

Ha tentato di corrompere i Carabinieri per evitare il verbale offrendo 100 euro alla pattuglia che l’aveva fermata e avevano scoperto che era alla guida della sua moto senza aver mai conseguito la patente di guida. È successo lo scorso 26 ottobre a Bergamo: una pattuglia della Sezione Radiomobile dei Carabinieri di Bergamo stava passando in via Roma quando i militari hanno visto un casco – perso dalla conducente di una moto pochi metri prima – rotolare per strada, creando un evidente pericolo per gli altri automobilisti.