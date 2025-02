Fermati tifosi del Bruges in via Masone: volevano raggiungere a piedi lo stadio. A rilento anche il trasferimento da piazzale Alpini - Foto e video

Si allungano i tempi del trasferimento dei tifosi belgi verso il Gewiss stadium nella serata di martedì 18 febbraio: la maggior parte dei supporter del Bruges, intorno alle 18, sono stati scortati sulle navette in piazzale Alpini dalle Forze dell’ordine ma le operazioni di avvicinamento alla zona stadio sono proseguite fino alle 20.15 a causa di un gruppo di tifosi «caldi».

In via Masone poi la Polizia di Stato ha fermato un altro gruppetto di circa una trentina di belgi che volevano raggiungere a piedi la zona stadio. I tifosi sono partiti da largo Belotti e sono stati fermati in zona Poste centrali dai poliziotti in assetto antisommossa. Non c’è stato nessuno scontro ma alcuni commercianti, impauriti, hanno subito abbassato le saracinesche. La polizia li ha accerchiati e fatti salire sugli autobus. Il match di Champions League contro l’Atalanta è in programma alle 21.

Oltre 1.300 biglietti venduti

A piccoli gruppi, in mattinata, i supporter belgi hanno fatto capolino in Città Alta e nel centro piacentiniano, per poi iniziare a convergere anche in piazzale Alpini dove è stato allestito il consueto meeting point. Sono 1.304 i biglietti venduti per il settore ospiti, sold out; rafforzate le misure di sicurezza, presidiate le aree più a rischio.

In piazzale Alpini

(Foto di Bedolis) In piazzale Alpini

(Foto di Bedolis)

«No fan walk», la direttiva del Bruges

Dal primo pomeriggio la «pattuglia» dei tifosi belgi si è riunita intorno a piazzale degli Alpini improvvisando cori e canti. Il Bruges, in una nota indirizzata ai propri supporter, ha specificato che «non è consentito il “fan walk”», cioè il corteo a piedi per raggiungere lo stadio, quindi è «obbligatorio prendere i bus navetta» da piazzale Alpini.