Fermato in via Borgo Palazzo: addosso aveva una dose di «droga zombie»

È stato fermato durante un controllo in via Borgo Palazzo a Bergamo con addosso una dose di 0.10 grammi di Mdpv, la cosiddetta «droga zombie», la sostanza stupefacente di origine sintetica la cui dose media è solitamente proprio di 0.10 grammi. L’uomo, che è risultato gravato da precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti è stato fermato il 28 marzo dal Nucleo integrato di sicurezza urbana della Polizia locale di Bergamo. Dalla perquisizione della sua abitazione sono emersi altri tre grammi circa della stessa sostanza, insieme a numerose bustine per confezionamento e un bilancino.

Il bilancio settimanale

Si è chiusa così un’altra settimana di attività a 360° del Comando di Polizia locale del Comune di Bergamo. Molte le iniziative, tanti i risultati e i numeri dell’impegno, dal presidio dei quartieri alla viabilità, dalle attività di prevenzione ai controlli sui mezzi pesanti e sull’uso del cellulare alla guida.

Per quel che riguarda le Unità mobili di quartiere, attenzione verso le aree dei quartieri di Carnovali, Promessi Sposi, Longuelo, Campagnola e l’area di viale Papa Giovanni XXIII, con oltre 35 ore di lavoro per circa 20 agenti, con 38 sanzioni elevate a seguito delle segnalazioni dei residenti dei quartieri oggetto del servizio della scorsa settimana.

25 documenti risultati falsi

Impegno costante da parte del Laboratorio analisi documentale del Comune di Bergamo. Il servizio, introdotto in questi ultimi anni dal Comando è stato pensato per la valutazione dei documenti e per far emergere eventuali contraffazioni. Nel primo trimestre del 2024 i documenti controllati sono stati ben 519. Sono stati sottoposti ad analisi i documenti rinvenuti o ritirati (perché sospetti o in applicazione a sanzioni accessorie del Codice della Strada) da parte del personale della Locale, nonché i documenti consegnati da altre Polizie locali. Dai controlli svolti dal laboratorio, 25 sono risultati falsi, mentre 2 sono risultati alterati.

Guida a più di 40km/h oltre i limiti

Settimana davvero impegnativa per quel che riguarda i controlli di viabilità sulle strade della città: diversi i controlli sui limiti dei velocità lungo le strade di scorrimento principali (strade con limite di velocità da 50km/h in su). Sono state 17 le sanzioni comminate nei giorni scorsi, 2 le patenti ritirate (per guida a 40km/h oltre il limite di velocità) per 52 punti della patente decurtati.

Servizi specifici sono stati messi in campo per il controllo sulle revisioni obbligatorie previste per gli autoveicoli: gli agenti di via Coghetti hanno riscontrato ben 21 irregolarità (ovvero veicoli in transito con revisione del mezzo scaduta) ed elevato altrettante sanzioni. Una persona è stata poi denunciata per false dichiarazioni a un agente di Polizia Locale: un automobilista è stato infatti denunciato per guida di un veicolo risultato sotto sequestro.

Agenti al servizio di scuole e stazione

Grande impegno per presidiare il traffico e cercare di regolarne il più possibile gli effetti: gli agenti di via Coghetti hanno trascorso ben 20 ore della scorsa settimana tra piazzale Marconi e le autolinee per gestire - attraverso turni che hanno richiesto l’impiego di ben 30 agenti - il traffico nelle ore di punta, quando, cioè, i flussi di bus sostitutivi dei treni provenienti da Carnate si aggiungono al servizio quotidiano che trasporta pendolari e studenti nel capoluogo. Attenzione particolare come al solito riservata alle scuole della città, nonostante le festività pasquali, con 8 ore di presidio nelle ore del mattino e ben 16 agenti impiegati lungo l’arco della settimana.

14 sanzioni per uso del cellulare alla guida