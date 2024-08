Ferragosto in Bergamasca: grigliate, piscina e qualche idea per la settimana più calda dell’estate

Mancano pochi giorni a Ferragosto e la maggior parte dei bergamaschi è già pronta per picnic e grigliate all’aperto, complice il bel tempo: molti infatti hanno scelto parchi e giardini ombreggiati (o la tradizionale Maresana) per trascorrere una giornata con amici e famiglia, prestando però attenzione a proteggersi dalle alte temperature previste. Resta sempre una buona idea trovare un po’ di frescura nelle nostre valli dove b&b, alberghi e agriturismi sono stati presi d’assalto, immancabile anche la tappa al lago oppure provarsi in qualche escursione mattutina verso i nostri rifugi.

Clusone, il Borgo dei Desideri con mercatini e artisti di strada. Video di www.bergamotv.it

Per chi fosse in cerca di qualche altra attività fuori porta, ecco alcune delle iniziative in programma per questa settimana.

La Regione Lombardia ricorda che anche a Ferragosto è possibile visitare il Museo Donizettiano che ha sede al primo piano della Domus Magna, nella silenziosa via Arena, 9, alle spalle della basilica di Santa Maria Maggiore. Qui è raccontata la vita, l’opera e la personalità di Gaetano Donizetti, protagonista del teatro musicale europeo del primo Ottocento attraverso partiture autografe, ritratti, lettere, oggetti personali. Quello dedicato al compositore bergamasco è uno dei 206 musei riconosciuti dalla Regione Lombardia (orario di apertura: giovedì/domenica e festivi dalle 10 alle 17).

Anche quest’anno a Roncobello il caratteristico borgo della Valbrembana vedrà le creste delle sue montagne illuminarsi con suggestive fiaccole in occasione della serata del 15 di agosto. Uno spettacolo imperdibile, organizzato dalla locale Pro Loco, che richiama molti visitatori. A San Pellegrino Terme tutti i lunedì sera del mese di agosto si terrà il consueto mercato serale lungo viale Papa Giovanni XXIII, che costeggia il corso del fiume Brembo. Qui si potrà passeggiare tra le bancarelle che espongono prodotti di artigianato locale. A Valbondione, da non perdere il 18 agosto una visita alle cascate del Serio a Valbondione, nel cuore della Val Seriana. Quella del 18 agosto è una delle cinque aperture previste tra giugno e ottobre.

La sagra del «Balòch» a Zambla

In attesa di Ferragosto, segnaliamo che il 13 ci sarà sul Colle di Zambla la «Sagra del Balòch», un pomeriggio per scoprire i sapori locali e divertirsi con tanti giochi campestri immersi nella natura. L’evento, organizzato dalla Pro Loco di Oltre il Colle, si svolgerà martedì dalle 14.30 alle 18.30: presenti oltre 30 stand con artigianato e prodotti tipici bergamaschi, tra cui formaggi di montagna, salumi, marmellate, torte, miele e vini. Tra le attività proposte, confermata la caccia al tesoro nella paglia, giochi di abilità, un percorso ad ostacoli con la carriola e l’intramontabile «Bingo Mucca». La grande novità del 2024 sono i Falconieri delle Orobie, che saranno presenti con alcuni rapaci per insegnare al pubblico come riconoscerli in natura, rispettarli, difenderli e assisterli in caso di necessità.

Lago d'Iseo, turismo ed eventi verso Ferragosto. Video di www.bergamotv.it

I colori della Bolivia in centro città

Proprio nel giorno di Ferragosto invece si terrà a Bergamo la Festa della Virgen de Urkupiña, che, come ogni anno, porterà per le vie del centro una coloratissima sfilata organizzata dalla comunità boliviana per festeggiare la Vergine dell’Integrazione, una ricorrenza religiosa molto sentita in Bolivia. Alle 10.30 è in programma la S. Messa, mentre dalle 12.30 i partecipanti partiranno da piazza Sant’Anna e sfileranno, tra musica, colori e tradizioni, fino a via XX Settembre.

Corsa della carriole a Vigolo

Sempre il 15 a Vigolo, in chiusura della manifestazione «Ferragosto a Vigolo», per chi vorrà ci sarà il pranzo di Ferragosto in compagnia (su prenotazione), seguito dalla corsa con le carriole alle 14.30 e da una serata di intrattenimento musicale con la Orchidei Band. Serata di buona cucina, danze e giochi anche ad Adrara San Rocco, dove fino al 16 agosto si svolgerà la 38esima edizione della festa patronale, e a Parzanica dove la festa inizierà alle 18.30 con aperitivo e stand gastronomico, seguiti alle 21 da tanto divertimento con «Afro Raduno del Lago DJ Mauri e Dj Niko». Segnaliamo infine la seconda edizione del «Festival del polpo alla brace e del fritto misto» che verrà ospitato presso lo Spritz&Burger di Albino fino al 18 agosto: qui giovedì 15 dalle 21 il quiz «Il Cervellone» accompagnerà le specialità di pesce a base di polpo.

Minimarcia a Selvino

Sabato 17 agosto tornerà la 42esima edizione della «Minimarcia di Berto», la 4 km non competitiva di Selvino dedicata a grandi e piccini. Il percorso è semplice, adatto a tutte le età e percorribile anche con passeggini e carrozzine. Lungo la strada, che si snoda tra le vie e i parchi di Selvino, ci saranno tante sorprese: quest’anno l’evento sarà a tema Olimpiadi. Angelo Bertocchi, patron della Minimarcia, spiega così la scelta: «Selvino è diventata grande anche grazie ai leggendari risultati sportivi dei suoi atleti, medaglie d’oro epocali che hanno reso l’Altopiano famoso in ogni angolo del mondo. Ci sembrava dunque giusto dedicare questa edizione alle Olimpiadi e ai sani valori dello sport». La camminata partirà alle 10.

Per partecipare è possibile iscriversi presso la Casa di Berto in corso Monte Rosa 46 a Selvino: le iscrizioni sono aperte da venerdì 9 agosto a venerdì 16 agosto, tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 18. In alternativa è possibile registrarsi anche online (entro venerdì 16 agosto alle 12) scrivendo a [email protected]. I partecipanti riceveranno un kit regalo con alcuni gadget e la merenda.

Draghi e leggende a Leolandia

Un’altra popolare destinazione per famiglie e bambini è Leolandia, il parco divertimenti di Capriate che propone giostre, spettacoli e giochi d’acqua. Il parco, che ospita anche la famosissima Minitalia, la riproduzione in miniatura della nostra penisola e di tutti i suoi principali monumenti, rimarrà aperto infatti anche il giorno di Ferragosto. La grande novità dell’estate è «Draghi e Leggende», una nuova area popolata da 10 draghi, pronti a rinfrescare le giornate degli ospiti con spruzzi e nuvole di vapore. I biglietti sono disponibili sul sito www.leolandia.it.

