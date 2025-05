Festa dei lavoratori, in edicola torniamo il 3 maggio. Online continuano gli aggiornamenti

La redazione de L’Eco di Bergamo vi augura un buon Primo Maggio, festa dei lavoratori. Gli aggiornamenti del nostro sito continueranno anche in questa giornata festiva con i fatti di cronaca più rilevanti, mentre riprenderanno con regolarità la mattinata del 2 maggio. Il giornale «cartaceo», dopo l’edizione del 1° maggio - che trovate anche nell’edizione digitale -tornerà in edicola domenica 3 maggio. Ancora un augurio di cuore per questa giornata di festa da tutta la nostra redazione.