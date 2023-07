Festa dell’Apparizione, nella tradizione la novità: fuochi d’artificio al Campo Utili

L’anniversario dell’Apparizione

Quest’anno i fuochi al Campo Utili

La task force organizzativa

Il programma

Sabato 5 agosto, alle 10, in santuario l’esposizione del simulacro dell’Addolorata.

Giovedì 10 agosto sante Messe in santuario alle 7.30, alle 9 (con predicazione) e alle 17. Alle 20.30, sempre in santuario, apertura della Porta del tempio mariano, con preghiera per la pace e invocazione dell’indulgenza e recita del rosario dei Sette Dolori della Vergine.

Venerdì 11 agosto Messe alle 7.30, alle 9 (con predicazione) e alle 17. Sempre in santuario, alle 20, recita del rosario dei sette dolori della Vergine. Alle 20.30 Santa Messa votiva a “Maria regina della Famiglia” (sono invitate in modo particolare le coppie unite in matrimonio in santuario).

Sabato 12 agosto in santuario Messe alle 7.30 e alle 9 (sempre con predicazione). Alle 18 recita del rosario dei sette dolori della Vergine (sono invitati, in modo particolare, i membri e familiari del Comitato Festeggiamenti, i portatori del simulacro della Madonna e gli Amici del santuario). Alle 18.30 la Messa prefestiva. Sempre in santuario, alle 20.30, il concerto (ad ingresso libero) del duo Podera-Mezzanotti (flauto e chitarra) in collaborazione con il Politecnico delle Arti di Bergamo con declamazione di alcune poesie dialettali su “L’Aparissiù”, a cura del Ducato di Piazza Pontida, con la direzione artistica del Maestro Damiano Rota.

Domenica 13 agosto alle 7.30 Messa presso la chiesa di San Nicolò ai Celestini. Alle 8 Messa in chiesa prepositurale. Alle 9, 10 e 11.15 Sante Messe in santuario. Alle 18 la recita dei sette dolori della Vergine. Alle 19, sempre in santuario, la Santa Messa vespertina.

Lunedì 14 agosto in santuario Messe alle 7.30 e alle 9 (con predicazione). Alle 18 recita del rosario dei sette dolori della Vergine. Alle 18.30 la Messa della vigilia della solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria, presieduta da monsignor Andrea Paiocchi, prevosto emerito di Santa Caterina. In tarda serata arrivo del corteo dei fedeli boliviani per la “velada” (Veglia) della Virgen de Urkupiña.

Martedì 15 agosto, solennità dell’Assunzione della Beata Vergine Maria. Sante Messe alle 7.30 nella chiesa di San Nicolò ai Celestini, alle 8 in chiesa prepositurale, alle 9, 10 in santuario. Alle 11.15 sempre in santuario santa Messa animata dai fedeli boliviani. Qui alle 16 il canto dei vespri della solennità, alle 18.30 la recita del rosario dei sette dolori della Vergine e alle 19 la Santa Messa.

Mercoledì 16 agosto sante Messe alle 7.30 e alle 9 (con predicazione) in santuario: alle 15.30 recita del rosario dei sette dolori della Vergine Addolorata e a seguire, alle 16, la santa Messa per i malati, volontari e operatori sanitari. Alle 20, sul sagrato del santuario, “Cena in Piazza” con giochi, lotteria e animazione (per info e prenotazioni tel. 338 2610114).

Giovedì 17 agosto, vigilia del 421esimo anniversario dell’Apparizione, sante Messe alle 7.30 e 9 (con predicazione) in santuario: alle 16 i vespri della vigilia, a seguire tempo utile per le confessioni e le benedizioni al trono della Beata Vergine Addolorata; alle 18.30 la santa Messa della vigilia della solennità dell’Apparizione presieduta da monsignor Davide Pelucchi, vicario generale della Diocesi di Bergamo (accompagna il coro “Amici della Musica Sacra di Bergamo” in ricordo di Giovanni Brina).

Alle 20.30 “Aspettando i fuochi” – Musica della Fanfara alpina di Azzano S. Paolo, in marcia dal santuario verso l’area dei fuochi d’artificio. Alle 21, il grande spettacolo pirotecnico al Campo Utili (in via Baioni e area antistante zona pedonale per l’occasione) grazie alla collaborazione del Comune di Bergamo. Al termine degli attesi “Fuochi dell’Apparizione”, la Fanfara alpina di Azzano San Paolo, passando tra le tradizionali bancarelle, raggiungerà il santuario. Qui sarà possibile ricevere la benedizione davanti al trono della Beata Vergine Addolorata.

Venerdì 18 agosto, 421esimo anniversario della Festa dell’Apparizione, Messe in Santuario alle 6, 7, 8.

Alle 9 Messa solenne presieduta da monsignor Pasquale Pezzoli, prevosto e rettore del Santuario.

Alle 10 il tradizionale omaggio floreale dei Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Bergamo alla colonna votiva dell’Addolorata sul sagrato del santuario.

Alle 10.30 Messa solenne presieduta dal vescovo di Vigevano monsignor Maurizio Gervasoni, con i sacerdoti nativi del Borgo o che hanno esercitato qui il loro ministero. Memoria degli anniversari di ordinazione presbiterale.

Alle 12 recita dell’Angelus presieduta da monsignor Pasquale Pezzoli, prevosto e rettore del santuario, con i sacerdoti della Parrocchia, davanti all’effigie prodigiosa nel ricordo dell’Apparizione.