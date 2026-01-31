Fiaccola Olimpica, lunedì il grande giorno: il passaggio allo stadio intorno alle 13 - Tutti i dettagli e le ultime news

Rifinito il percorso ufficiale della Fondazione Milano-Cortina per la tappa della Fiaccola Olimpica di lunedì 2 febbraio da Villa d’Almè a Ponteranica: si concluderà alle 13.24 circa presso lo stadio di Bergamo che diventerà quindi il primo momento di presenza della fiaccola in città.

La polizia locale, con le altre Forze dell’Ordine, stanno predisponendo le misure di sicurezza adeguate. «In questo tratto del percorso non sono previste presenze istituzionali del Comune di Bergamo essendo quello delle 16.50 circa, in via Borgo Palazzo, il momento ufficiale dell’ingresso della Fiaccola Olimpica in città».

Il percorso del 2 febbraio

Rifacciamo il punto sul percorso della fiaccola in provincia. Un lungo percorso che partirà in mattinata da Lecco, sede della tappa precedente, per arrivare a Bergamo toccando prima alcuni altri Comuni - Villa d’Almè e Ponteranica indicativamente alle 11,55, Alzano Lombardo e Nembro alle 14,35 e Seriate alle 16,15 – per concludersi nel tardo pomeriggio con l’entrata in città del simbolo dei Giochi e il suo transito per alcuni dei luoghi più iconici del centro ma anche di Città Alta.

Il percorso a Bergamo

Il momento clou in città è previsto attorno alle 19,30 del 2 febbraio con l’arrivo dei tedofori con la fiamma e quindi con l’accensione del braciere.Lo spettacolo però comincerà ben prima: ad accogliere la torcia, fra migliaia di cittadini e turisti, ci sarà quel giorno un grande Villaggio Olimpico allestito in centro, sul Sentierone. Qui, alle 17, dal palco verrà dato il via alla cerimonia, condita tutto intorno dalla festa del Villaggio a cinque cerchi: nei pressi di Largo Belotti sono previsti i food truck dei main sponsor – Coca Cola ed Eni – che animeranno la serata con cibo, musica e simulatori per la prova di diverse discipline sportive.

Il percorso della Fiamma a Bergamo attraverserà numerose vie cittadine e interesserà, dalle 16.50, Borgo Palazzo, via Serassi, l’area Chorus Life, via Bianzana, via Corridoni, via Suardi, viale Muraine, via San Giovanni, via Verdi, via Locatelli, viale Vittorio Emanuele, Sant’Agostino, viale delle Mura, Colle Aperto, piazza Cittadella, piazza Vecchia, via Mario Lupo, piazza Angelini, piazza Mercato Scarpe, via San Giacomo, Porta San Giacomo, via Sant’Alessandro, la scaletta della funicolare e viale Roma, con arrivo in piazza Matteotti, lato Teatro Donizetti.

La segnalazione di A2A

«In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica nel Comune di Bergamo, previsto per lunedì 2 febbraio 2026, l’amministrazione comunale e Aprica invitano i cittadini a prestare particolare attenzione al corretto conferimento dei rifiuti, per contribuire al decoro della città durante un evento di rilevanza internazionale» fa sapere A2A.

«Per il decoro è particolarmente importante che i rifiuti vengano esposti nel pieno rispetto degli orari indicati dal calendario e dal regolamento comunale» La Fiamma arriverà a Bergamo dal Comune di Seriate attorno alle ore 16.50. «In vista dell’evento, è particolarmente importante che i rifiuti vengano esposti nel pieno rispetto degli orari indicati dal calendario e dal regolamento comunale e che i contenitori vengano ritirati il prima possibile dopo lo svuotamento, come raccomandato anche nella quotidianità, così da evitare ingombri e contribuire a garantire pulizia e decoro urbano».

A Bergamo, in considerazione della chiusura al traffico delle vie interessate e della grande affluenza di pubblico prevista lungo il tracciato, «cittadini e titolari delle attività sono invitati, oltre a esporre i rifiuti in orario e a ritirare i contenitori il prima possibile, a esporre i rifiuti nelle vie limitrofe rispetto a quelle attraversate dalla Fiamma Olimpica, ove possibile, per ridurre gli ingombri e consentire agli operatori di svolgere regolarmente il servizio.

Il 3 febbraio

La torcia olimpica farà tappa a Dalmine martedì 3 febbraio. Partenza prevista alle 7,57 in via Verdi dall’Istituto Marconi. Attraversato viale Betelli, l’arrivo è previsto in viale Locatelli alle 8,12. Da qui la fiamma si sposterà a Capriate (alle 8,34), per poi superare l’Adda verso Trezzo e abbandonare così la provincia di Bergamo.

«L’itinerario è stato pensato per valorizzare i paesaggi più suggestivi del Paese e le storie di talento, coraggio e solidarietà che lo animano - sottolinea Maria Laura Iascone, direttrice delle Cerimonie della Fondazione -. Un percorso che celebra la creatività e l’inclusione, valori che i Giochi portano nel mondo».