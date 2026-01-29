Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 29 Gennaio 2026
Fiamma olimpica a Bergamo, lunedì pomeriggio cambia la viabilità
DA SAPERE. Per la fiamma olimpica a Bergamo sono previste delle modifiche temporanee alla viabilità lunedì 2 febbraio: ecco le strade chiuse per permettere il passaggio dei tedofori.
Bergamo
In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica in città nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.
La Fiamma Olimpica sarà portata da 73 tedofori (53 singoli e 20 gruppi), che si alterneranno nel percorso ogni 200 metri accompagnata da una carovana di supporto, partendo da via Borgo Palazzo alle ore 16.50 circa con arrivo in largo Belotti-Sentierone attorno alle 19.30.
Dalle ore 16 fino a cessate esigenze ecco le modifiche alla viabilità
Sospensione temporanea della circolazione e dei permessi Ztl lungo il percorso per il tempo strettamente necessario al passaggio del tedoforo con la fiamma olimpica e carovana al seguito in queste vie
Borgo Palazzo – via Serassi – interno Chorus Life – via Bianzana – via Corridoni – via Suardi – viale Muraine – via San Giovanni – via Verdi – via Locatelli – viale Vittorio Emanuele – Sant’Agostino – viale Mura – Colle Aperto – piazza Cittadella – piazza Vecchia – via Mario Lupo – piazza Angelini – piazza Mercato Scarpe – via San Giacomo – porta San Giacomo – via Sant’Alessandro – scaletta funicolare – viale Vittorio Emanuele – viale Roma – piazza Matteotti – largo Belotti-Sentierone.
In via Serassi, nel tratto compreso tra via Bosatelli e via Bianzana, inversione del senso di marcia. Il personale Teb sarà presente per garantire la sicurezza in corrispondenza dell’attraversamento della linea tranviaria in via Bianzana.
