Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 29 Gennaio 2026

Fiamma olimpica a Bergamo, lunedì pomeriggio cambia la viabilità

DA SAPERE. Per la fiamma olimpica a Bergamo sono previste delle modifiche temporanee alla viabilità lunedì 2 febbraio: ecco le strade chiuse per permettere il passaggio dei tedofori.

Redazione Web
Redazione Web
In attesa della fiamma olimpica
In attesa della fiamma olimpica

Bergamo

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica in città nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, sono state disposte modifiche temporanee alla viabilità per garantire lo svolgimento in sicurezza dell’evento.

La Fiamma Olimpica sarà portata da 73 tedofori (53 singoli e 20 gruppi), che si alterneranno nel percorso ogni 200 metri accompagnata da una carovana di supporto, partendo da via Borgo Palazzo alle ore 16.50 circa con arrivo in largo Belotti-Sentierone attorno alle 19.30.

Dalle ore 16 fino a cessate esigenze ecco le modifiche alla viabilità

Sospensione temporanea della circolazione e dei permessi Ztl lungo il percorso per il tempo strettamente necessario al passaggio del tedoforo con la fiamma olimpica e carovana al seguito in queste vie

Borgo Palazzo – via Serassi – interno Chorus Life – via Bianzana – via Corridoni – via Suardi – viale Muraine – via San Giovanni – via Verdi – via Locatelli – viale Vittorio Emanuele – Sant’Agostino – viale Mura – Colle Aperto – piazza Cittadella – piazza Vecchia – via Mario Lupo – piazza Angelini – piazza Mercato Scarpe – via San Giacomo – porta San Giacomo – via Sant’Alessandro – scaletta funicolare – viale Vittorio Emanuele – viale Roma – piazza Matteotti – largo Belotti-Sentierone.

In via Serassi, nel tratto compreso tra via Bosatelli e via Bianzana, inversione del senso di marcia. Il personale Teb sarà presente per garantire la sicurezza in corrispondenza dell’attraversamento della linea tranviaria in via Bianzana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

