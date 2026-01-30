Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 30 Gennaio 2026

Fiamma Olimpica a Bergamo, scatta il divieto su vetro e spray urticanti

L’ORDINANZA. In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo, in programma nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, il Comune ha disposto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza dell’evento.

La presentazione della tappa della Fiamma olimpica a Bergamo
La presentazione della tappa della Fiamma olimpica a Bergamo
(Foto di Bedolis)

In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo, in programma nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, il Comune ha disposto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza dell’evento, che sarà accompagnato dalla presenza del villaggio olimpico tra largo Belotti e viale del Sentierone.

Con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha stabilito che dalle 16 alle 20.30 sarà vietata la vendita per asporto e il possesso di bevande in contenitori di vetro, oltre al possesso di nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti.

Il provvedimento interesserà un’ampia area del centro cittadino: piazza Matteotti, passaggio Zeduri, largo Belotti, largo Gavazzeni, piazza Dante, piazzetta Piave, piazza Vittorio Veneto, viale Roma, largo Porta Nuova, via Tasso fino all’intersezione con via Mario Bianco e via Sora.

Le bevande dovranno essere servite in bicchieri non in vetro, preferibilmente in materiale riciclabile o plastica monouso. Il consumo in bicchieri di vetro sarà consentito solo all’interno dei locali, mentre le bottiglie di plastica potranno essere vendute esclusivamente aperte e senza tappo.

Il Comune invita cittadini, esercenti e organizzatori alla massima collaborazione, affinché il passaggio della Fiamma Olimpica possa svolgersi in un clima di festa, partecipazione e sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Politica
Enti locali
Sport
Evento sportivo
Disastri, Incidenti
Emergenza
Tempo libero
Vacanze
comune
Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026