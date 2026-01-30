Cronaca / Bergamo Città
Venerdì 30 Gennaio 2026
Fiamma Olimpica a Bergamo, scatta il divieto su vetro e spray urticanti
In occasione del passaggio della Fiamma Olimpica a Bergamo, in programma nel pomeriggio di lunedì 2 febbraio, il Comune ha disposto una serie di misure straordinarie per garantire la sicurezza dell’evento, che sarà accompagnato dalla presenza del villaggio olimpico tra largo Belotti e viale del Sentierone.
Con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi, l’amministrazione comunale ha stabilito che dalle 16 alle 20.30 sarà vietata la vendita per asporto e il possesso di bevande in contenitori di vetro, oltre al possesso di nebulizzatori contenenti sostanze irritanti o urticanti.
Il provvedimento interesserà un’ampia area del centro cittadino: piazza Matteotti, passaggio Zeduri, largo Belotti, largo Gavazzeni, piazza Dante, piazzetta Piave, piazza Vittorio Veneto, viale Roma, largo Porta Nuova, via Tasso fino all’intersezione con via Mario Bianco e via Sora.
Le bevande dovranno essere servite in bicchieri non in vetro, preferibilmente in materiale riciclabile o plastica monouso. Il consumo in bicchieri di vetro sarà consentito solo all’interno dei locali, mentre le bottiglie di plastica potranno essere vendute esclusivamente aperte e senza tappo.
Il Comune invita cittadini, esercenti e organizzatori alla massima collaborazione, affinché il passaggio della Fiamma Olimpica possa svolgersi in un clima di festa, partecipazione e sicurezza.
