Fiera campionaria al via tra tradizione e tante novità. Mandaci le tue foto - Il video

Ha preso il via oggi pomeriggio (venerdì 28 ottobre) alla Fiera di Bergamo la 43esima edizione della Campionaria, la fiera multisettoriale di Promoberg dedicata al commercio e ai servizi (una quarantina i settori merceologici rappresentati) di scena sino a martedì 1° novembre (festa di Ognissanti, chiusura ore 19). Il pubblico anche questa volta è accorso già numeroso al polo fieristico di via Lunga per partecipare da protagonista alla «fiera delle fiere» di Promoberg, tra idee, novità e tradizioni.