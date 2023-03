Fiera internazionale dell’intrattenimento: il debutto a Bergamo

Dal 10 al 12 marzo, alla Fiera di Bergamo, si svolgerà «Family Entertainment Expo», l’evento dedicato al settore dell’amusement, organizzato da Promoberg insieme al Consorzio Fee . La fiera è riservata agli operatori del gioco senza vincite in denaro e, oltre a mettere in mostra i prodotti da intrattenimento, ospita eventi collaterali e conferenze dedicate ai temi più di rilievo per l’industria del settore.