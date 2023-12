Fila alla casa di Babbo Natale, ristoranti pieni in Città Alta: ancora pienone per le festività a Bergamo - Foto e video

Bergamo ha vissuto la tipica domenica prenatalizia, con migliaia di persone si sono ritrovate a passeggio per le vie del centro città, chi a caccia di regali e in moltissimi semplicemente per respirare l’atmosfera delle feste. Viale Papa Giovanni XXIII si è trasformato in una fiumana di persone che, dopo aver visitato il Villaggio di Natale allestito in piazzale Alpini con annessa pista di pattinaggio, hanno oltrepassato i Propilei per vivere lo scintillìo delle luminarie, insieme alle tante attrazioni, che hanno permesso di immergersi in un luogo fiabesco.