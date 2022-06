Finanziate 4.400 imprese con 17 milioni: «Rinascimento fondamentale per Bergamo»

Circa 4.400 tra piccoli imprenditori e professionisti finanziati , oltre 17 milioni di euro erogati , pagamenti in media entro nove giorni. Sono solo alcuni dei numeri del programma Rinascimento Bergamo , lanciato nell’aprile del 2020 da Comune di Bergamo, gruppo Intesa Sanpaolo e Fondazione Cesvi per sostenere il tessuto economico e sociale della città così duramente colpita dall’emergenza Covid-19. Uno strumento concreto e un modello virtuoso di sinergia tra pubblico, privato e non profit che può essere replicato a livello nazionale per aiutare il Paese a ripartire dopo due anni di pandemia. I promotori dell’iniziativa ne hanno parlato oggi 6 giugno al Palazzo delle Stelline di Milano insieme al ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Enrico Giovannini , in occasione di un incontro moderato dal vicedirettore di Radio 24 Sebastiano Barisoni.