Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI EDITORIALI IL PUNTO IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA IL PUNTO (CLONE) LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC STORYLAB VOLONTARIATO

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Sabato 01 Agosto 2026

Firmato un protocollo d’intesa tra Comune e Coldiretti: «Così valorizziamo agricoltura e gastronomia»

L’ACCORDO. L’accordo rientra nel programma Unesco «Città creativa per la Gastronomia». Previsti progetti su produzioni locali, educazione alimentare e sostenibilità: c’è anche il mercato coperto a Choruslife.

Lettura 1 min.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Firmato un protocollo d’intesa tra Comune e Coldiretti: «Così valorizziamo agricoltura e gastronomia»

Un’alleanza tra istituzioni e mondo agricolo per promuovere il territorio attraverso il cibo, le produzioni locali e la cultura gastronomica. Il Comune di Bergamo e Coldiretti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che punta a sviluppare progetti, iniziative ed eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare locale, nell’ambito del percorso che ha portato la città a entrare nella rete delle Città creative Unesco per la Gastronomia.

L’accordo nasce dalla volontà di rafforzare la collaborazione tra amministrazione comunale e associazione agricola, partendo dall’idea che agricoltura, tradizioni, cultura e gastronomia rappresentino un sistema integrato capace di generare sviluppo sostenibile, sostenere le imprese del settore e rafforzare l’identità del territorio.

«Un’importante occasione per consolidare il percorso che Bergamo ha intrapreso come Città creativa Unesco per la Gastronomia – afferma la sindaca Elena Carnevali -. Il riconoscimento ci affida la responsabilità di promuovere un modello di sviluppo che sappia coniugare valorizzazione delle produzioni locali, sostenibilità, cultura e innovazione. Attraverso questa collaborazione mettiamo a sistema competenze ed esperienze, creando nuove opportunità per il territorio e per le sue imprese. La gastronomia è un elemento identitario della nostra comunità, ma anche uno strumento di crescita economica, sociale e culturale». «Lavorare insieme – spiega Gabriele Borella, presidente di Coldiretti Bergamo – significa mettere in rete competenze, esperienze e progettualità per dare vita a iniziative che valorizzino il territorio, sostengano le imprese agricole e promuovano una cultura gastronomica fondata sulla qualità, sulla sostenibilità e sull’identità dei luoghi».

Tra i progetti che si inseriscono in questa strategia c’è anche il nuovo mercato coperto di Campagna Amica a ChorusLife, la cui apertura è prevista a breve. «Non sarà soltanto un luogo di vendita – aggiunge Borella -, ma anche uno spazio dedicato alle esperienze e alla coesione sociale».

Il protocollo impegna Comune e Coldiretti a collaborare nella valorizzazione delle produzioni agroalimentari locali, nella diffusione della cultura del cibo, nell’educazione alimentare, nella sostenibilità ambientale, nella formazione e nella promozione del territorio, coinvolgendo operatori della filiera e istituzioni. Nelle prossime settimane saranno definiti i primi interventi operativi previsti dall’intesa, con l’obiettivo di trasformare il patrimonio agricolo ed enogastronomico in un motore di crescita economica, culturale e sociale per Bergamo e il suo territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Arte, cultura, intrattenimento
Agricoltura
Economia, affari e finanza
Enti locali
Politica
Elena Carnevali
Gabriele Borella
Campagna Amica
Coldiretti