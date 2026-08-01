Firmato un protocollo d’intesa tra Comune e Coldiretti: «Così valorizziamo agricoltura e gastronomia»

Un’alleanza tra istituzioni e mondo agricolo per promuovere il territorio attraverso il cibo, le produzioni locali e la cultura gastronomica. Il Comune di Bergamo e Coldiretti hanno sottoscritto un protocollo d’intesa che punta a sviluppare progetti, iniziative ed eventi dedicati alla valorizzazione del patrimonio agroalimentare locale, nell’ambito del percorso che ha portato la città a entrare nella rete delle Città creative Unesco per la Gastronomia.

L’accordo nasce dalla volontà di rafforzare la collaborazione tra amministrazione comunale e associazione agricola, partendo dall’idea che agricoltura, tradizioni, cultura e gastronomia rappresentino un sistema integrato capace di generare sviluppo sostenibile, sostenere le imprese del settore e rafforzare l’identità del territorio.

«Un’importante occasione per consolidare il percorso che Bergamo ha intrapreso come Città creativa Unesco per la Gastronomia – afferma la sindaca Elena Carnevali -. Il riconoscimento ci affida la responsabilità di promuovere un modello di sviluppo che sappia coniugare valorizzazione delle produzioni locali, sostenibilità, cultura e innovazione. Attraverso questa collaborazione mettiamo a sistema competenze ed esperienze, creando nuove opportunità per il territorio e per le sue imprese. La gastronomia è un elemento identitario della nostra comunità, ma anche uno strumento di crescita economica, sociale e culturale». «Lavorare insieme – spiega Gabriele Borella, presidente di Coldiretti Bergamo – significa mettere in rete competenze, esperienze e progettualità per dare vita a iniziative che valorizzino il territorio, sostengano le imprese agricole e promuovano una cultura gastronomica fondata sulla qualità, sulla sostenibilità e sull’identità dei luoghi».

Tra i progetti che si inseriscono in questa strategia c’è anche il nuovo mercato coperto di Campagna Amica a ChorusLife, la cui apertura è prevista a breve. «Non sarà soltanto un luogo di vendita – aggiunge Borella -, ma anche uno spazio dedicato alle esperienze e alla coesione sociale».