Folla a Orio per Cristina Fogazzi, «L’estetista cinica» che spopola sui social

L’inaugurazione a Bergamo

Negli anni Veralab si è imposto come uno dei marchi più riconoscibili nel settore skincare italiano, costruendo un rapporto diretto con il pubblico attraverso i social e un linguaggio semplice e immediato. L’apertura nel centro commerciale bergamasco porta l’esperienza del brand in uno dei poli commerciali più frequentati del Nord Italia.

Fogazzi ha incontrato fan e clienti e ha inaugurato il nuovo negozio. Le iniziative proseguiranno anche nel fine settimana, sabato 25 e domenica 26 aprile, con attività dedicate ai visitatori e omaggi esclusivi.