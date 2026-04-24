Folla a Orio per Cristina Fogazzi, «L’estetista cinica» che spopola sui social
L’INAUGURAZIONE. L’imprenditrice della bellezza e influencer sbarca a Oriocenter con un nuovo punto vendita.
Orio al Serio
Dalla community digitale agli spazi fisici: Veralab sbarca a Oriocenter. Il brand fondato da Cristina Fogazzi, conosciuta online come «L’estetista cinica», ha inaugurato un nuovo punto vendita, segnando un ulteriore passo nel percorso di crescita retail.
L’inaugurazione a Bergamo
Negli anni Veralab si è imposto come uno dei marchi più riconoscibili nel settore skincare italiano, costruendo un rapporto diretto con il pubblico attraverso i social e un linguaggio semplice e immediato. L’apertura nel centro commerciale bergamasco porta l’esperienza del brand in uno dei poli commerciali più frequentati del Nord Italia.
Fogazzi ha incontrato fan e clienti e ha inaugurato il nuovo negozio. Le iniziative proseguiranno anche nel fine settimana, sabato 25 e domenica 26 aprile, con attività dedicate ai visitatori e omaggi esclusivi.
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