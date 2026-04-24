Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A CLASSIFICHE

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA NEWS IN TEMPO REALE

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città Venerdì 24 Aprile 2026

Folla a Orio per Cristina Fogazzi, «L’estetista cinica» che spopola sui social

L’INAUGURAZIONE. L’imprenditrice della bellezza e influencer sbarca a Oriocenter con un nuovo punto vendita.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Folla a Orio per Cristina Fogazzi, «L’estetista cinica» che spopola sui social
Il punto vendita aperto a Oriocenter
(Foto di Maraviglia)

Orio al Serio

Dalla community digitale agli spazi fisici: Veralab sbarca a Oriocenter. Il brand fondato da Cristina Fogazzi, conosciuta online come «L’estetista cinica», ha inaugurato un nuovo punto vendita, segnando un ulteriore passo nel percorso di crescita retail.

L’inaugurazione a Bergamo

Folla a Orio per Cristina Fogazzi, «L’estetista cinica» che spopola sui social
I primi clienti in coda

Negli anni Veralab si è imposto come uno dei marchi più riconoscibili nel settore skincare italiano, costruendo un rapporto diretto con il pubblico attraverso i social e un linguaggio semplice e immediato. L’apertura nel centro commerciale bergamasco porta l’esperienza del brand in uno dei poli commerciali più frequentati del Nord Italia.

Fogazzi ha incontrato fan e clienti e ha inaugurato il nuovo negozio. Le iniziative proseguiranno anche nel fine settimana, sabato 25 e domenica 26 aprile, con attività dedicate ai visitatori e omaggi esclusivi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Economia, affari e finanza
Affari (generico)
Tempo libero
Turismo
Vita quotidiana
Sociale
Gente, Persone
Cristina Fogazzi