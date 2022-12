Frane e alluvioni, oltre 88mila persone in zone a rischio nella Bergamasca

«La Bergamasca non è messa bene», e a incidere sono sia i fattori geomorfologici sia quelli più legati alla mano dell’uomo. Il tema del dissesto idrogeologico resta al centro dell’attenzione: lunedì ne ha parlato anche Claudio Merati, l’ultimo «ingegnere capo» del Genio civile, che ha speso 40 anni di carriera in Regione Lombardia , dove ha ricoperto anche il ruolo di Dirigente di Unità Organizzativa per la sede territoriale di Bergamo. Un profondo conoscitore del territorio, delle sue fragilità e anche di ciò che serve per prevenire le tragedie; tema al centro di un incontro al Mutuo soccorso di Bergamo promosso da Terza Università.