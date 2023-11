Fratelli d’Italia: «Il nostro candidato per Palazzo Frizzoni è l’avvocato Pezzotta»

«Devo dare merito ad Andrea Tremaglia e al coordinamento provinciale di Fratelli d’Italia di aver lavorato bene, ottenendo la disponibilità di un ottimo candidato per la città di Bergamo. Ovviamente ne discuteremo con gli alleati». Il sostegno al nome di Andrea Pezzotta arriva direttamente dalla coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Daniela Santanché. Fino a ieri, il partito era stato «copertissimo» sui propri potenziali candidati per Palazzo Frizzoni, da portare al tavolo della coalizione. Nei giorni scorsi però l’ipotesi Pezzotta aveva cominciato a circolare. E ieri il segretario provinciale di FdI, Andrea Tremaglia, ha formalizzato ai «colleghi» Fabrizio Sala (Lega) e Umberto Valois (Forza Italia) il nome che i meloniani propongono alla coalizione: quello, appunto, dell’avvocato ed ex assessore della Giunta Tentorio. Questo non significa che Pezzotta sia in automatico il candidato del centrodestra: la scelta avverrà a livello di coalizione, «non ho mai posto e non pongo veti», dice Tremaglia, che comunque guida oggi il primo partito della coalizione.