Frode fiscale e autoriciclaggio, sequestro da 3,4 milioni a imprenditore bergamasco

Un imprenditore della Pianura Bergamasca è indagato per presunte operazioni di distrazione patrimoniale, sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e autoriciclaggio.

L’indagine, coordinata dalla Procura di Bergamo e condotta dalla Guardia di finanza di Treviglio, ha portato a un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente per un valore complessivo di circa 3,4 milioni di euro, ritenuto dagli inquirenti il profitto dei reati contestati.

Patrimonio trasferito a nuova società

Secondo la ricostruzione investigativa, l’imprenditore avrebbe accumulato debiti con l’Erario per imposte e contributi previdenziali e assistenziali non versati. In seguito, avrebbe progressivamente trasferito il patrimonio dell’azienda a una nuova società, formalmente distinta ma ritenuta dagli investigatori riconducibile a lui. Le due imprese avrebbero avuto la stessa sede legale e lo stesso luogo di esercizio.

Parte delle risorse finanziarie sarebbe stata prelevata dalla società poi fallita e trasferita su conti correnti intestati a terzi, in Italia e all’estero, tra cui Germania, Austria, Svizzera, Lituania e Bulgaria. Le somme sarebbero poi rientrate in Italia e state reimpiegate nella nuova società. Nel frattempo, sempre secondo l’ipotesi investigativa, la prima azienda, ormai indebitata e priva delle risorse necessarie a far fronte ai creditori, sarebbe stata ceduta a una persona ritenuta inesistente.

Sequestro preventivo

Il Tribunale del Riesame di Bergamo ha disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti dell’indagato, per un importo complessivo di circa 3,4 milioni di euro, valore corrispondente al profitto dei reati contestati. Sono state sottoposte a vincolo diverse unità immobiliari — tra abitazioni, box e terreni nelle province di Bergamo e Reggio Calabria — oltre a disponibilità liquide, per un valore effettivo di circa un milione di euro. Il provvedimento cautelare, finalizzato alla confisca per equivalente, è invece quantificato in circa 3,4 milioni.

È stata inoltre disposta una misura interdittiva che vieta temporaneamente all’indagato di esercitare attività imprenditoriale. La misura è sospesa in attesa della pronuncia della Cassazione.