Frontale a Scanzo, galleria Montenegrone riaperta dopo 3 ore: traffico in tilt

Uno schianto frontale all’imbocco della galleria Montenegrone si è verificato intorno alle 15 di giovedì 12 marzo. A scontrarsi un camion e un’auto che ha subito danni piuttosto gravi.

I soccorsi sono partiti in codice rosso per soccorrere l’occupante dell’auto, un 35enne, che è rimasto incastrato nella vettura. Sul posto sono giunte due auto mediche e un’ambulanza della Croce Rossa di Seriate.

Sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco per estrarre il conducente dall’auto. Il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in codice giallo, le sue condizioni non desterebbero preoccupazione.

Per procedere alla rimozione dei mezzi coinvolti, la galleria è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni e le auto deviate sulla viabilità secondaria. Per questo motivo si sono create lunghe code. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale e i tecnici dell’Anas.