Fugge al controllo, inseguimento nelle vie di Bergamo. Arrestato spacciatore

Durante la notte del 26 agosto, i carabinieri del Radiomobile di Bergamo hanno arrestato un 33enne di nazionalità tunisina per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale .

Il sospetto, alla guida di una Ford Fiesta bianca, ha ignorato un controllo stradale in via Fratelli Bandiera nei pressi del parco della Trucca, scatenando un inseguimento per le vie della città. Durante la fuga, l’uomo ha gettato dal finestrino due confezioni di cocaina, recuperate successivamente dai militari. Dopo un inseguimento a piedi, il fuggitivo è stato bloccato e arrestato.