Funicolare, coda record: Città Alta presa d’assalto dai turisti. E stasera debuttano gli spazi estivi - Foto e video

Code da record alla Funicolare per Città Alta già dalla prima mattina di domenica 1 giugno: complice il Ponte del 2 giugno e la bella giornata, le Mura sono state prese d’assalto da turisti e bergamaschi. Mai così lunga la fila per salire con la funicolare che, a partire dal 22 maggio, ha anche una corsia ad accesso prioritario per agevolare l’ingresso di determinate categorie di utenti nei momenti di maggiore affluenza, in primis residenti e persone con disabilità.

La giornata dell’1 giugno promette di registrare numeri mai visti di presenze in città: molti hanno approfittato del ponte per raggiungere il mare o fare un’escursione in montagna. Anche la Bergamasca è sempre più meta per i turisti italiani e non.

E oggi aprono anche gli spazi estivi