Furti d’auto a Bergamo, 759 veicoli rubati in un anno: più di due al giorno

Più di due veicoli rubati ogni giorno. È il ritmo dei furti in provincia di Bergamo, dove nell’arco di un anno sono stati sottratti 759 mezzi: 553 automobili, 108 motocicli e 98 ciclomotori. In media, poco più di 14 alla settimana. I dati emergono dall’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Guardando alle sole automobili, Bergamo è la quarta provincia lombarda per numero di furti, con 553 casi. In testa c’è Milano, con 6.731 vetture sottratte, seguita da Monza e Brianza (976) e Brescia (644). Subito dopo Bergamo si trovano Pavia e Varese, entrambe con 490 furti.

La classifica

Il peso della Bergamasca cresce ulteriormente quando si passa alle due ruote. La provincia è infatti terza in Lombardia sia per i furti di motocicli, con 108 mezzi sottratti, sia per quelli di ciclomotori, che sono stati 98. Davanti, in entrambi i casi, ci sono Milano e Monza e Brianza.

Il fenomeno riguarda tutta la regione: nell’arco di dodici mesi in Lombardia sono state rubate 10.666 auto e più di 5 mila tra moto e motorini, per un totale superiore a 15.800 veicoli.

Numeri che contribuiscono a spiegare la diffusione delle coperture assicurative contro il furto. Secondo l’Osservatorio di Facile.it, il 33,2% degli automobilisti lombardi, più di uno su tre, ha scelto di proteggere la propria vettura con una polizza specifica.

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