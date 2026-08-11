Furti d’auto a Bergamo, 759 veicoli rubati in un anno: più di due al giorno
I DATI. In provincia di Bergamo sottratti 553 auto, 108 motocicli e 98 ciclomotori in dodici mesi. La Bergamasca è quarta in Lombardia per furti d’auto e terza per moto e motorini.Lettura 1 min.
Più di due veicoli rubati ogni giorno. È il ritmo dei furti in provincia di Bergamo, dove nell’arco di un anno sono stati sottratti 759 mezzi: 553 automobili, 108 motocicli e 98 ciclomotori. In media, poco più di 14 alla settimana. I dati emergono dall’analisi realizzata da Facile.it sulle statistiche diffuse dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.
Guardando alle sole automobili, Bergamo è la quarta provincia lombarda per numero di furti, con 553 casi. In testa c’è Milano, con 6.731 vetture sottratte, seguita da Monza e Brianza (976) e Brescia (644). Subito dopo Bergamo si trovano Pavia e Varese, entrambe con 490 furti.
La classifica
Il peso della Bergamasca cresce ulteriormente quando si passa alle due ruote. La provincia è infatti terza in Lombardia sia per i furti di motocicli, con 108 mezzi sottratti, sia per quelli di ciclomotori, che sono stati 98. Davanti, in entrambi i casi, ci sono Milano e Monza e Brianza.
Il fenomeno riguarda tutta la regione: nell’arco di dodici mesi in Lombardia sono state rubate 10.666 auto e più di 5 mila tra moto e motorini, per un totale superiore a 15.800 veicoli.
Numeri che contribuiscono a spiegare la diffusione delle coperture assicurative contro il furto. Secondo l’Osservatorio di Facile.it, il 33,2% degli automobilisti lombardi, più di uno su tre, ha scelto di proteggere la propria vettura con una polizza specifica.
I consigli
In vista delle vacanze estive, il portale invita inoltre a prestare attenzione a dove si parcheggia, privilegiando aree illuminate e frequentate, a non lasciare oggetti in vista nell’abitacolo e a chiudere completamente finestrini e portiere. Tra i suggerimenti anche l’utilizzo di dispositivi meccanici, come bloccasterzo e blocca-pedali, che possono rappresentare un ulteriore ostacolo per i ladri.
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