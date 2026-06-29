Furti e aggressione con coltello: tre fogli di via nella Bergamasca

Tre fogli di via obbligatori sono stati emessi negli ultimi giorni dal Questore della provincia di Bergamo nei confronti di altrettante persone ritenute socialmente pericolose. I provvedimenti rientrano nell’attività di prevenzione della polizia di Stato per la tutela della sicurezza pubblica e il contrasto alla criminalità diffusa.

Le verifiche della Divisione Anticrimine

Le misure sono state adottate dopo l’attività istruttoria condotta dalla Divisione Anticrimine, sulla base delle segnalazioni di reato trasmesse dalle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dai Comandi Stazione dei carabinieri del territorio bergamasco.

Gli approfondimenti hanno consentito di accertare, secondo quanto riferito dalla Questura, la pericolosità sociale dei destinatari, legata a condotte illecite e a reati anche di natura predatoria.

Furti a Bergamo e Carvico

Il primo provvedimento riguarda un giovane cittadino extracomunitario che, dopo essersi introdotto nel giardino di un condominio di Bergamo, sarebbe riuscito ad accedere a un appartamento, sottraendo un paio di scarpe. L’uomo, sorpreso in flagranza e arrestato, non potrà tornare nel Comune di Bergamo per due anni.

Un secondo foglio di via è stato emesso nei confronti di un cittadino rumeno denunciato dai carabinieri di Zogno per un furto di generi alimentari del valore di circa 350 euro, avvenuto in un centro commerciale di Carvico. Anche per lui è stato disposto il divieto di ritorno nel Comune per due anni.

Lite con coltello in Borgo Palazzo

Il terzo provvedimento riguarda una donna denunciata dalle Volanti della Questura per lesioni personali e porto abusivo di arma. Secondo quanto ricostruito, al termine di una lite avvenuta nel quartiere di Borgo Palazzo, avrebbe aggredito un passante con un coltello.

Nei suoi confronti il Questore ha disposto il foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Bergamo per due anni e anche un avviso orale, con cui viene formalmente intimata a modificare la propria condotta e ad astenersi dal commettere ulteriori reati.