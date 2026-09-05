Furti e spaccate a Bergamo, in carcere una 44enne
L’INDAGINE. Ricostruito l’episodio ai danni di un ristorante in largo Belotti, in centro città.Lettura meno di un minuto.
Bergamo
Un’indagine della squadra mobile della polizia di Stato di Bergamo per far luce su una serie di spaccate e furti in abitazione a Bergamo e provincia ha portato all’applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una cittadina italiana di 44 anni, senza fissa dimora e già destinataria di un foglio di via obbligatorio.
L’indagine
Alla donna vengono contestati diversi episodi di furto aggravato, tentato e consumato, furto in abitazione, ricettazione, falsa attestazione a pubblico ufficiale e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Tra gli episodi ricostruiti la spaccata ai danni di un ristorante in largo Belotti, grazie all’analisi delle telecamere, delle tracce disponibili e agli elementi acquisiti durante i servizi di polizia giudiziaria. In occasione dei furti, la donna si è impossessata di denaro, preziosi, apparati elettronici, generi alimentari e alcolici.
L’attività d’indagine si inserisce in un più ampio quadro di accertamenti già condotti dalla squadra mobile in relazione ai recenti episodi di furto in città e provincia.
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