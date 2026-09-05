Furti e spaccate a Bergamo, in carcere una 44enne

Un’indagine della squadra mobile della polizia di Stato di Bergamo per far luce su una serie di spaccate e furti in abitazione a Bergamo e provincia ha portato all’applicazione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di una cittadina italiana di 44 anni, senza fissa dimora e già destinataria di un foglio di via obbligatorio.

L’indagine

Alla donna vengono contestati diversi episodi di furto aggravato, tentato e consumato, furto in abitazione, ricettazione, falsa attestazione a pubblico ufficiale e indebito utilizzo di strumenti di pagamento. Tra gli episodi ricostruiti la spaccata ai danni di un ristorante in largo Belotti, grazie all’analisi delle telecamere, delle tracce disponibili e agli elementi acquisiti durante i servizi di polizia giudiziaria. In occasione dei furti, la donna si è impossessata di denaro, preziosi, apparati elettronici, generi alimentari e alcolici.