Furti nella notte a Bergamo e Gorle, arrestato un 45enne

Furto sventato dai carabinieri di Bergamo nella notte tra il 12 e il 13 giugno. Intervenuti a Gorle, in via Marconi, dopo la segnalazione di un tentativo di furto in una pasticceria, i militari hanno arrestato in flagranza un uomo di 45 anni, cittadino italiano residente a Seriate.

Poco prima un altro furto

I carabinieri lo hanno sorpreso mentre si allontanava dalla pasticceria con una ferita alla mano: indicato da alcuni testimoni, stava tentando la fuga dopo aver danneggiato la vetrata del locale con un piccone, rinvenuto nelle vicinanze con tracce di sangue. Dopo averlo fermato, i militari hanno accertato il suo coinvolgimento anche in un altro furto, commesso poco prima in via Bianzana a Bergamo: con il piccone, è stato ritrovato quanto sottratto, una power bank e uno zainetto.

Custodia cautelare in carcere

Non solo: dopo averlo condotto in caserma, i militari hanno appurato che l’uomo, la sera precedente, era stato denunciato per insolvenza fraudolenta e gli era stato notificato un ordine di carcerazione con decreto di sospensione del medesimo, emesso dalla Procura, dovendo espiare la pena di 4 mesi e 28 giorni. Nella mattinata del 13 giugno si è svolta l’udienza per direttissima: il giudice ha convalidato l’arresto, disponendo la custodia cautelare in carcere. Sono in corso ulteriori approfondimenti per verificare l’eventuale coinvolgimento dell’uomo in episodi analoghi avvenuti sul territorio.