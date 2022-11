Furti nelle farmacie: da agosto a segno 20 colpi e 4 arresti

Sos furti ai danni delle farmacie bergamasche. La problematica, che nelle ultime settimane si è acuita per numerosi episodi avvenuti nella Bassa – colpite le farmacie di Romano, Bariano, Caravaggio, Misano e Calvenzano, sempre in orario notturno –, è finita sul tavolo del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, alla presenza del prefetto Enrico Ricci. All’incontro hanno preso parte anche i vertici delle forze di polizia, il vicesindaco di Bergamo, Sergio Gandi, e i rappresentanti di Federfarma.