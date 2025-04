Furti nelle farmacie del centro di Bergamo: arrestati due uomini

Due uomini sono stati arrestati dopo aver compiuto vari furti in diverse farmacie del centro di Bergamo, nella giornata di giovedì 3 aprile. Gli agenti della polizia di stato li hanno intercettati tra piazzale Alpini e via Angelo Mai, poco dopo l’ultimo colpo, trovandoli in possesso di molti prodotti di lusso rubati - nel corso della giornata - in varie farmacie della città: la farmacia Camozzi, ultima in ordine temporale, la farmacia Sant’Anna e altre in corso d’accertamento.