Furto al Bombonera Social Pub, spariti PlayStation e decoder Sky

Un gesto incivile ha rovinato uno spazio pensato per i giovani. Al Bombonera Social Pub del Villaggio degli Sposi, in città, era stato allestito mesi fa un angolo con divano e PlayStation, liberamente accessibile a chi volesse rilassarsi e giocare in compagnia. Un’iniziativa apprezzata e diventata punto di ritrovo per molti ragazzi e ragazze del quartiere.