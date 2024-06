Gandi: più vicini alle fragilità nei quartieri. «Sì a soluzioni per agevolare il commercio»

C’è stato un momento, nell’autunno scorso, in cui la sua esperienza in politica sembrava ai titoli di coda. Da «erede» naturale di Giorgio Gori, di cui è stato il vice per 10 anni, alla rinuncia per lasciare campo libero ad Elena Carnevali. Poi la decisione di appoggiare la candidatura dell’aspirante sindaca e di ripresentarsi al giudizio degli elettori. Oggi l’avvocato Sergio Gandi si candida a diventare il vicesindaco più longevo della città. In carica dal 2014 – anche come assessore al Bilancio –, è stato riconfermato da Carnevali, che gli ha affidato anche due deleghe nuove di zecca, quella al Commercio e (a sorpresa) quella alla Cultura.