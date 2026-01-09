Gelate al Nord, pericolo per i contatori dell’acqua: ecco come proteggerli

«Le estese gelate che stanno interessando il Nord Italia in questi giorni potrebbero causare seri problemi nel caso in cui i contatori e le tubazioni non siano state adeguatamente protette» spiegano gli esperti di Uniacque. È opportuno, quindi, seguire alcuni utili e semplici consigli – sempre validi nella stagione fredda –, per evitare il congelamento e la rottura dei contatori:

Isolare i pozzetti

I pozzetti (o le nicchie poste sui muri esterni dei fabbricati), sportello compreso, devono essere ermeticamente isolati dall’ambiente esterno e opportunamente rivestiti: è sufficiente usare materiali isolanti, come ad esempio polistirolo o poliuretano espanso, facilmente reperibili presso rivenditori del settore edile.

Contatori ben isolati

I contatori in locali non riscaldati devono a loro volta essere rivestiti con materiale isolante (sempre polistirolo, poliuretano espanso o materiali simili).

Non usare stracci

Non avvolgere le tubature dell’acqua con lana di vetro o stracci: questi materiali assorbono acqua e possono addirittura peggiorare la situazione, oltre a costituire un potenziale luogo di annidamento per insetti e sporcizia.

Un filo d’acqua

Nel caso in cui i contatori siano collocati in pozzetti o in nicchie esterne ai fabbricati, in locali non riscaldati o non abitati, se la temperatura esterna dovesse rimanere per più giorni al di sotto dello zero, è consigliabile lasciare che da un rubinetto fuoriesca un filo d’acqua. È sufficiente una minima quantità, per evitare sprechi.