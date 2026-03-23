«Gelato day», si festeggia con il gusto «Melody»

L’edizione 2026 del «Gelato Day» si ispira al tema «Il Gelato che fa cantare l’Europa», un omaggio all’Eurovision Song Contest che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio . Un ponte simbolico tra due linguaggi universali come gusto e musica, per raccontare creatività, identità e diversità culturale dell’Europa. Protagonista della giornata è il Gusto dell’Anno 2026: «Melody» . Una composizione pensata come una vera partitura di sapori: una base cremosa e avvolgente, una variegatura al pistacchio, granella croccante e una delicata salsa all’arancia. La ricetta porta la firma del maestro gelatiere Juanma Guerrero della gelateria Sicilia Gelati di Torre del Mar (Malaga), vincitore del concorso Artglace all’ultima edizione di SIGEP World. Le gelaterie aderenti proporranno «Melody» nella versione originale o reinterpretata secondo ingredienti e tradizioni locali.

«La Giornata Europea del Gelato Artigianale, istituita nel 2012, è l’unica Giornata che il Parlamento Europeo ha finora dedicato ad un alimento - ricorda Sara Bosatelli, presidente del Gruppo Gelatieri Bergamaschi Confcommercio -. Il gelato artigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, valorizzando i prodotti agro-alimentari di ogni singolo stato membro. La giornata è patrimonio di tutti i gelatieri e dell’intera filiera: sta a noi l’onore e l’onere di valorizzarla ogni giorno e in futuro. Ogni anno per noi è una sfida cimentarsi e divertirsi con nuove ricette e ingredienti, con nuovi gusti che poi arricchiscono la proposta» .