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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 23 Marzo 2026

«Gelato day», si festeggia con il gusto «Melody»

L’INIZIATIVA. Torna martedì 24 marzo il «Gelato day», ricorrenza che viene celebrata dal 2012 in tutta Europa. Per l’occasione 18 gelaterie bergamasche proporranno il nuovo gusto «Melody», pensato come omaggio all’Eurovision Song Contest, che si svolgerà a Vienna dal 12 al 16 maggio.

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«Gelato day», si festeggia con il gusto «Melody»
La locandina della manifestazione

Un appuntamento unico nel panorama europeo: si tratta dell’unica ricorrenza ufficialmente dedicata a un alimento dal Parlamento Europeo, istituita nel 2012 per valorizzare la cultura del gelato artigianale, la maestria dei gelatieri e l’eccellenza gastronomica europea. A Bergamo, la celebrazione vede protagonisti i Gelatieri Bergamaschi Confcommercio, impegnati a promuovere e valorizzare il patrimonio di qualità e la straordinaria varietà di gusti che contraddistingue le gelaterie bergamasche.

L’edizione 2026 del «Gelato Day» si ispira al tema «Il Gelato che fa cantare l’Europa», un omaggio all’Eurovision Song Contest che si terrà a Vienna dal 12 al 16 maggio. Un ponte simbolico tra due linguaggi universali come gusto e musica, per raccontare creatività, identità e diversità culturale dell’Europa. Protagonista della giornata è il Gusto dell’Anno 2026: «Melody». Una composizione pensata come una vera partitura di sapori: una base cremosa e avvolgente, una variegatura al pistacchio, granella croccante e una delicata salsa all’arancia. La ricetta porta la firma del maestro gelatiere Juanma Guerrero della gelateria Sicilia Gelati di Torre del Mar (Malaga), vincitore del concorso Artglace all’ultima edizione di SIGEP World. Le gelaterie aderenti proporranno «Melody» nella versione originale o reinterpretata secondo ingredienti e tradizioni locali.

Una composizione pensata come una vera partitura di sapori: una base cremosa e avvolgente, una variegatura al pistacchio, granella croccante e una delicata salsa all’arancia

Le gelaterie bergamasche Confcommercio propongono il gusto «Melody», celebrando la Giornata Europea come una vera festa diffusa su tutto il territorio. Un’occasione per riscoprire la qualità e la varietà che da sempre caratterizzano le gelaterie della nostra provincia. L’iniziativa si inserisce nel percorso di valorizzazione della cucina italiana e delle sue tradizioni, riconosciute dall’Unesco come patrimonio culturale immateriale dell’umanità.

«La Giornata Europea del Gelato Artigianale, istituita nel 2012, è l’unica Giornata che il Parlamento Europeo ha finora dedicato ad un alimento - ricorda Sara Bosatelli, presidente del Gruppo Gelatieri Bergamaschi Confcommercio -. Il gelato artigianale rappresenta l’eccellenza in termini di qualità e sicurezza alimentare, valorizzando i prodotti agro-alimentari di ogni singolo stato membro. La giornata è patrimonio di tutti i gelatieri e dell’intera filiera: sta a noi l’onore e l’onere di valorizzarla ogni giorno e in futuro. Ogni anno per noi è una sfida cimentarsi e divertirsi con nuove ricette e ingredienti, con nuovi gusti che poi arricchiscono la proposta» .

Le gelaterie aderenti

In città: Mandorlacchio e Verderosa

In provincia: Il dolce freddo (Albano Sant’Alessandro) , Laboratorio Gelateria Franca ( Albino/Leffe) Gelateria Fior di Panna (Almenno San Bartolomeo), Gelateria Petite Fleur (Almenno San Salvatore), Selzcafè (Clusone), Gelateria Cioccolateria Oasi (Fara Gera d’Adda), Gelateria Artigianale (Nembro), Bar Commercio Gelateria (Osio Sotto), Sottozero Gelato & Cioccolato (Rovetta), Gelateria Arlecchina (San Paolo d’Argon), Mimosa (Scanzorosciate), Gelatiamo (Treviolo), Gelateria l’Oasi (Villongo), Artigel (Zanica), Il Gioppino ( Zanica). Fuori provincia: Mologni Gelato (Paratico).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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