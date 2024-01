Giallo di Colognola, la colf ai domiciliari con braccialetto elettronico

K. M., la colf ucraina di 25 anni, in cella dal 15 novembre con l’accusa di omicidio volontario aggravato, mercoledì 10 gennaio ha lasciato il carcere perché è incinta. Il gip Alessia Solombrino ha così disposto per lei gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico nell’abitazione di Scanzorosciate dove vive col marito e la figlia di 5 anni. Secondo la Procura, sarebbe stata lei, il 22 aprile 2022, a far precipitare Rosanna Aber, 77 anni, la pensionata che assisteva nei lavori domestici, dalla finestra della camera da letto al quarto piano della palazzina di via Einstein 1 a Colognola in cui abitava l’anziana. Lo avrebbe fatto, è la contestazione, dopo che la pensionata aveva scoperto prelievi per 2.000 euro con la sua carta di credito. Secondo l’accusa, la donna ucraina è ludopatica e avrebbe preso i soldi per giocare a slot e acquistare gratta e vinci. La donna ha sempre respinto le accuse: «Non ho ucciso nessuno», aveva dichiarato durante l’interrogatorio di garanzia.