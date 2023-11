Giallo di Colognola, la colf: non è stato un omicidio

La 25enne ucraina accusata di omicidio volontario e unica indagata per la morte di Rosanna Aber, 77, caduta dalla finestra di casa a Colognola il 22 aprile 2022, ha deciso di avvalersi della facoltà di non rispondere. Nella mattinata di venerdì 17 novembre, in carcere, davanti al Gip Alessia Solombrino e ai pm Emanuele Marchisio e Guido Schininà e assistita dal suo avvocato Andrea Pezzotta, ha deciso di non rispondere all’interrogatorio di garanzia, ma ha rilasciato una breve dichiarazione spontanea che è stata messa a verbale nella quale nega ogni responsabilità e anche che si sia trattato di un omicidio .