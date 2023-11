Morì cadendo dal balcone, per gli inquirenti è omicidio: arrestata la colf

Nella mattinata di mercoledì 15 novembre il personale della Squadra Mobile della Questura di Bergamo ha arrestato una donna ucraina residente in Provincia di Bergamo accusata di indebito utilizzo di carta bancomat e omicidio nei confronti di una donna italiana di 77 anni avvenuto a Bergamo il 22 aprile 2022 .

L’attività di indagine partì immediatamente a seguito della morte della donna, Rosanna Aber, pensionata di 77 anni, precipitata dal suo appartamento al quarto piano di via Einstein del quartiere di Colognola a Bergamo. Inizialmente l’episodio era stato catalogato come potenziale suicidio, ma qualcosa non tornava. I parenti della donna avevano segnalato il furto del bancomat e un ammanco di soldi sul conto corrente e alcuni vicini di casa avevano raccontato di aver sentito un litigio prima della caduta.