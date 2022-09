Giallo di Colognola, la colf indagata per omicidio volontario

È indagata per omicidio volontario, oltre che per furto, la colf ucraina trentenne (in Italia da più di una decina d’anni) che era presente nell’abitazione di Rosanna Aber, 77 anni, il giorno in cui quest’ultima è precipitata dalla finestra al quarto piano di un palazzo di via Einstein, a Colognola . Erano le 13,30 del 22 aprile scorso e da allora l’indagine del pm Emanuele Marchisio ha preso tutt’altra piega. Inizialmente si pensava a un suicidio, anche perché qualche mese prima la signora aveva perso il marito. Si sospettava che la 77enne fosse caduta in depressione, ma poi gli elementi raccolti via via dalla Squadra mobile della questura hanno minato di dubbi questa pista.