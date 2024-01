Giardini, passeggiate e giochi, Sant’Agostino si rifà il trucco

Il cantiere inizierà con buona probabilità l’autunno prossimo, dopo la stagione degli «estivi» sulle Mura, ma gli uffici dell’assessorato al Verde di Palafrizzoni hanno già messo a punto il progetto per la riqualificazione di parco Sant’Agostino, con un nuovo «Giardino d’ombra» e una «Passeggiata panoramica» che sarà tutta un fiore. Un lavoro (da 600 mila euro) che i progettisti definiscono «garbato», con un’attenta scelta delle essenze, nuovi arredi e giochi che valorizzino l’area verde pubblica più grande di Città Alta. Non meno importante, ma meno «visibile», una serie di lavori sull’impianto elettrico, così da poter svolgere il consueto «estivo» in piena sicurezza.

Le novità del progetto di restyling

Ma le novità sono più di una: «Da molto tempo – sottolinea l’assessore al Verde pubblico del Comune di Bergamo, Marzia Marchesi – non si interveniva sul parco di Sant’Agostino. Questo progetto pone al centro il recupero di un parco storico importante e molto frequentato anche dagli studenti dell’Università. Abbiamo pensato a una riqualificazione molto “delicata” e rispettosa del contesto vincolato dalla Sovrintendenza con cui andremo ad esempio a concordare la nuova pavimentazione dei vialetti. Abbiamo deciso di rimuovere le pietre, così da rendere fruibile il parco anche a chi ha il passeggino, si muove con la sedia a rotelle o semplicemente ha problemi di deambulazione. Le pietre sono continuamente sollecitate dal passaggio dei mezzi per la manutenzione e l’allestimento degli eventi durante la stagione estiva, la pavimentazione è sconnessa».

Alcune immagini del rendering del progetto di restyling del parco di Sant’Agostino Già nei primi mesi dell’anno si interverrà con l’abbattimento di quattro alberi che, dopo le verifiche del caso, sono risultati in «condizioni fitosanitarie precarie, pericolosi per la pubblica incolumità», recita la relazione tecnica. Questi saranno sostituiti e con il nuovo progetto ne saranno inseriti altri 12. «Non è stato lasciato nulla al caso – rimarca l’assessore Marchesi –. Precedentemente alle scelte progettuali tutti gli alberi sono stati analizzati, applicando un fattore di rischio alto, data l’elevata frequentazione del parco. L’obiettivo è garantire la sua fruizione in tranquillità, per questa ragione andremo anche a rifare completamente l’impianto elettrico».

Valorizzazione degli ingressi

Il progetto andrà a valorizzare gli ingressi «attualmente anonimi», spiegano i progettisti, inserendo punti di interesse come il «Giardino d’ombra», una lunga fascia di essenze erbacee colorate che costeggia il percorso principale nel punto più ombreggiato del parco. E ancora, una «passeggiata panoramica» nella parte nord, lungo il percorso parallelo alle Mura, dove saranno inseriti nuovi alberi e create piccole piazzette, luoghi di sosta definiti da una nuova pavimentazione circolare. I nuovi alberi sono stati scelti con criterio. Come il «Liquidambar styraciflua», particolarmente apprezzato per il foliage autunnale rosso intenso, o il «Sorbus torminalis» dalla bianca fioritura primaverile. Per la sua fioritura estiva e l’ombreggiamento è stata scelta anche la «Sophora japonica», scenografica nella sua architettura vegetale. E poi rose tappezzanti, l’iperico con i suoi fiori gialli e altri cespugli che «non supereranno i 50 cm di altezza, in modo da non nascondere alla vista il muro retrostante del complesso di Sant’Agostino».