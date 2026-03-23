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Cronaca / Bergamo Città Lunedì 23 Marzo 2026

Ginnastica nei parchi: in 130 alla lezione
a cielo aperto a Redona - Le prossime date

L’INIZIATIVA. Domenica il debutto con il primo dei dieci incontri promossi dal Comune: «Favorire benessere e socialità».

Davide Amato
Davide Amato Redattore
Ginnastica nei parchi: in 130 alla lezione<br/> a cielo aperto a Redona - Le prossime date
L’allenamento al parco di Redona

Trasformare gli spazi verdi urbani di dieci quartieri in vere e proprie palestre a cielo aperto, da vivere come luoghi di salute, socialità e qualità della vita. Con questo spirito ha debuttato «Bergamo in movimento», un ciclo di 10 incontri gratuiti di fitness e wellness nei parchi promosso dal Comune.

Il primo appuntamento è andato in scena al parco Turani di Redona, facendo registrare un boom di presenze, con 130 persone di tutte le età. A guidare gli incontri il personal trainer Juri Ambrosioni, esperto in fitness e longevità. L’iniziativa si avvale inoltre della supervisione del dottor Nicola Taiocchi, responsabile di Longevity Habilita Sport Medicine, e della collaborazione del Centro per la longevità in salute dell’Università di Bergamo, diretto dalla professoressa Francesca Morganti.

«Un ottimo esordio - commenta l’assessore all’Ambiente e al verde, Oriana Ruzzini -. Gli esercizi sono modulati su ogni livello di preparazione. Con questo progetto promuoviamo il benessere dei cittadini, l’attività fisica all’aria aperta e una diversa fruizione dei parchi pubblici. È una buona occasione anche per conoscere persone e stare in compagnia in modo salutare e divertente». «Siamo davvero contenti - conferma l’assessore allo Sport, Marcella Messina -. C’erano persone di tutte le età, uomini e donne, giovani e meno giovani, con proposte sportive a coppie e in piccolo gruppo. Oltre agli esercizi con gli istruttori, la presenza della professoressa Morganti ha permesso di sviluppare anche il rapporto tra attività sportiva e cognitiva».

Le info utili sui prossimi incontri

Ogni appuntamento si svolgerà dalle 10,30 alle 11,30 e sarà articolato in diverse fasi di allenamento, per offrire un’esperienza completa, accessibile a tutti e, soprattutto, immersa nella natura. Il prossimo incontro sarà domenica prossima 29 marzo al parco Leidi di Longuelo. Si proseguirà poi il 12 aprile al parco Suardi, il 19 al parco della Trucca al Villaggio degli Sposi, il 10 maggio al parco Baden-Powell alla Celadina, il 17 al parco Anna Frank di Borgo Santa Caterina, il 24 al parco Olmi in Malpensata, il 31 al parco delle Rane di Boccaleone, il 6 giugno al parco Cittadini di Loreto e infine il 7 al parco Scattini di San Paolo. Per iscrizioni contattare via Whatsapp il numero 347/8853096.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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