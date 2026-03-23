Trasformare gli spazi verdi urbani di dieci quartieri in vere e proprie palestre a cielo aperto, da vivere come luoghi di salute, socialità e qualità della vita. Con questo spirito ha debuttato «Bergamo in movimento», un ciclo di 10 incontri gratuiti di fitness e wellness nei parchi promosso dal Comune.

Il primo appuntamento è andato in scena al parco Turani di Redona, facendo registrare un boom di presenze, con 130 persone di tutte le età. A guidare gli incontri il personal trainer Juri Ambrosioni, esperto in fitness e longevità. L’iniziativa si avvale inoltre della supervisione del dottor Nicola Taiocchi, responsabile di Longevity Habilita Sport Medicine, e della collaborazione del Centro per la longevità in salute dell’Università di Bergamo, diretto dalla professoressa Francesca Morganti.

«Un ottimo esordio - commenta l’assessore all’Ambiente e al verde, Oriana Ruzzini -. Gli esercizi sono modulati su ogni livello di preparazione. Con questo progetto promuoviamo il benessere dei cittadini, l’attività fisica all’aria aperta e una diversa fruizione dei parchi pubblici. È una buona occasione anche per conoscere persone e stare in compagnia in modo salutare e divertente». «Siamo davvero contenti - conferma l’assessore allo Sport, Marcella Messina -. C’erano persone di tutte le età, uomini e donne, giovani e meno giovani, con proposte sportive a coppie e in piccolo gruppo. Oltre agli esercizi con gli istruttori, la presenza della professoressa Morganti ha permesso di sviluppare anche il rapporto tra attività sportiva e cognitiva».

Le info utili sui prossimi incontri