Giochi nei parchi e nelle scuole, il Comune di Bergamo sistema 12 aree verdi

Nuovi giochi nei parchi e nei giardini delle scuole, aree fitness riqualificate e panchine più resistenti e sostenibili. Il Comune di Bergamo prosegue nel lavoro di manutenzione e miglioramento degli spazi verdi cittadini con un pacchetto di interventi che interesserà complessivamente dodici aree tra parchi (7) e plessi scolastici (5). L’investimento previsto è di circa 120mila euro e i lavori saranno completati entro l’estate, con l’obiettivo di sostituire attrezzature ormai datate, installare nuovi giochi e migliorare le superfici di sicurezza. Questi cantieri prevedono infatti anche il ripristino o la realizzazione di pavimentazioni antitrauma per garantire maggiore sicurezza ai bambini e una migliore fruibilità degli spazi.

I cantieri in programma

«Gli interventi sono molto attesi dalla cittadinanza e dalla popolazione scolastica - spiega l’assessore all’Ambiente, Oriana Ruzzini -. Oltre ai giochi nelle scuole, sono particolarmente importanti gli interventi che vanno a riqualificare il giardino di via Costantina, a Colognola, oggi privo di giochi. Un’area asfaltata priva di utilizzo verrà infatti corredata di pavimentazione anti trauma sulla quale verrà posto un gioco a castello per l’infanzia. Anche al parco Scattini, nel quartiere San Paolo, l’area centrale del parco da tempo degradata, diverrà un’area fitness con nuovi attrezzi, tavolo da ping pong e giochi per l’infanzia. In entrambe le aree, le doghe delle panchine, oggi ammalorate, saranno sostituite con doghe in plastica riciclata verde, sostenibili e colorate. Anche l’area fitness del parco Turani verrà interamente riqualificata con nuovi attrezzi. Sono tutti interventi volti a rendere i polmoni verdi della nostra città sempre più vivibili e piacevoli, a beneficio non solo dei bambini, ma anche dei ragazzi e degli adulti, offrendo occasioni di benessere e tempo libero all’ aria aperta, nel verde».

Inoltre, nel parco di via Borgo Palazzo – Martiri delle Foibe è prevista la sostituzione di alcune attrezzature ludiche esistenti, nel parco Scout di via Solari verrà installato un nuovo tunnel ludico. Nell’area verde di via Bellini verranno inseriti un tunnel ludico e una capanna gioco. E nel parco Brigate Alpine di via Quasimodo nel quartiere Campagnola, verrà sostituito un gioco esistente e sarà installata la segnaletica per la nuova area calisthenics. Alla scuola dell’infanzia San Vigilio è prevista la sostituzione del gioco esistente, la realizzazione di una nuova pavimentazione a prato e l’installazione di un nuovo gioco combinato con altalena. Alla scuola dell’infanzia San Tomaso verrà realizzata una nuova area gioco con l’installazione di un gioco combinato e di un tunnel ludico. Alla scuola dell’infanzia di Colognola saranno installati un nuovo tunnel ludico e uno scivolo. Al nido Il Pioppo verrà installato un nuovo tunnel ludico. In questi casi si interverrà anche sulla pavimentazione anti-trauma. Mentre al nido Arcobaleno è prevista la sostituzione della sabbiera esistente con una nuova chiusa in legno.

