Giornata della ristorazione, flash mob il 16 maggio sul Sentierone

La Giornata della Ristorazione è un’iniziativa ideata nel 2023 da Fipe- Federazione italiana pubblici esercizi Confcommercio per valorizzare e rafforzare i valori e il ruolo della ristorazione e della gastronomia italiana, quest’anno alla seconda edizione.

Confcommercio Bergamo lancia per l’occasione, in avvicinamento alla celebrazione nazionale del 18 maggio, un’iniziativa per rendere omaggio agli imprenditori e dipendenti di un comparto importantissimo per l’economia del territorio, il turismo e l’immagine stessa di Bergamo in tutto il mondo. Il 16 maggio sul Sentierone, alle ore 16, è in programma la Danza dei sapori, un flash mob per celebrare la Giornata della ristorazione e per fare valere, tra passi di danza e coreografie di ginnastica ritmica, le ragioni e l’importanza del settore.

La locandina della manifestazione L’iniziativa, nata dalla collaborazione tra Confcommercio Bergamo e il Centro Universitario Sportivo-Cus dell’Università degli Studi di Bergamo con Danza Classica e creativa e Ginnastica ritmica, prevede un’esecuzione coreografica d’impatto nella principale piazza cittadina. Ballerine e ginnaste si esibiranno in una performance per rappresentare il ritmo, la passione e la creatività del comparto. D anzeranno con sagome di piatti con impresse le ricette gourmet del territorio: la perfezione del cerchio e l’immediatezza di un oggetto d’uso quotidiano si prestano a trasmettere il valore che sta dietro ogni preparazione, in cucina come nel backstage di uno spettacolo. Al flash mob parteciperanno anche imprenditori di successo e rappresentativi del settore.

«Attraverso il linguaggio artistico e universale della danza vogliamo fare sentire l’importanza del nostro ruolo, non solo economica, ma sul piano immateriale dei valori, delle tradizioni e dell’immagine del territorio. Un primo passo, a ritmo di danza e ginnastica, in avvicinamento alla celebrazione nazionale del 18 maggio» sottolinea Petronilla Frosio, presidente del Gruppo Ristoratori Confcommercio Bergamo.

La giornata della ristorazione è un evento nazionale, insignito l’anno scorso dal Capo dello Stato con la Medaglia del Presidente della Repubblica quale premio di rappresentanza per l’alto valore dell’iniziativa. L’obiettivo è riunire ristoratori di ogni livello per celebrare insieme un tema fondamentale per tutto il mondo della ristorazione: l’ospitalità. Celebrare con orgoglio questa giornata è un modo per ricordare all’opinione pubblica l’importanza del comparto per l’economia, il turismo, l’ospitalità e l’Italian Style. Ogni singolo contributo è importante per valorizzare il proprio lavoro e l’intero settore.

I numeri