Giornata nazionale per la vita, nel quartiere di San Tomaso il ricordo di Giulia Gabrieli

Un’occasione speciale, sabato 1 febbraio, alle 20,45 nella chiesa parrocchiale di San Tomaso Apostolo. I genitori di Giulia Gabrieli, Sara e Antonio, sono stati invitati da don Giuseppe Rossi a tenere una testimonianza in occasione della giornata nazionale per la vita, nel quartiere dove è nata e cresciuta. Verrà proposta - come avviene ormai da quasi 14 anni su invito degli oratori, delle parrocchie e delle scuole in tutta Italia - l’intervista a Giulia girata il 14 giugno 2011, due mesi prima della sua morte, diventata di fatto il suo testamento spirituale, in un percorso che ha trasformato la sua malattina in un inno alla vita.