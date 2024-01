Giorno della Memoria, la città non dimentica: le iniziative

Si celebra sabato 27 gennaio il Giorno della Memoria per commemorare le vittime della Shoah. Anche Bergamo ricorda il genocidio nazista con un ampio programma di iniziative, a partire dalle cerimonie istituzionali: alle 9,30 in Rocca la deposizione delle corone d’alloro alla lapide in ricordo degli ebrei bergamaschi deportati nei campi di sterminio e l’omaggio (presso la chiesa di Sant’Eufemia) alla lapide dedicata alle ceneri dei deportati; alle 10,30, alla stazione ferroviaria, al binario 1 verrà deposta una corona d’alloro – con intervento a cura degli studenti del Liceo Lussana – alla lapide dei lavoratori deportati da Bergamo; alle 11,15, nel giardino di Palazzo Frizzoni si terrà un momento di raccoglimento – a cura degli studenti dell’Istituto Donadoni – in memoria dei 20 bambini ebrei uccisi nel campo di Neuengamme, e a seguire ci sarà un omaggio – in Passaggio Cividini – alla memoria di Pierantonio Cividini, letterato ed educatore bergamasco.